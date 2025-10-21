La tragedia de Kiara: joven de 17 años muere tras pelea de box en Aguascalientes

Muere una joven de apenas 17 años, identificada como Kiara Paula “N”, luego de permanecer tres días hospitalizada tras sufrir graves golpes en la cabeza durante una pelea de box en un gimnasio de Aguascalientes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de octubre, cuando la adolescente participaba en un entrenamiento con una rival de mayor experiencia. Durante el combate, Kiara recibió varios golpes que la hicieron desplomarse y comenzar a convulsionar, lo que provocó una rápida movilización para trasladarla de emergencia a un hospital.

Pese a los esfuerzos médicos en dos distintos hospitales, Kiara falleció la tarde del domingo a causa de las lesiones sufridas en el cráneo. Su muerte ha causado conmoción entre la comunidad deportiva de Aguascalientes.

Fiscalía investiga al gimnasio y a los entrenadores de box en Aguascalientes

Las autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación para determinar si hubo negligencia durante la práctica de boxeo y si el gimnasio contaba con las condiciones de seguridad adecuadas para un entrenamiento de ese tipo.

Uno de los principales puntos a esclarecer es por qué se permitió que Kiara entrenara con una boxeadora más experimentada, lo que podría haber representado un riesgo para su integridad.

La Fiscalía también investiga la responsabilidad de los entrenadores y del establecimiento, así como si se cumplían los protocolos de protección exigidos para atletas menores de edad.

Indignación y exigencia de justicia por la muerte de Kiara en Aguascalientes

En redes sociales, usuarios, deportistas y activistas han expresado su indignación y tristeza, pidiendo que la muerte de Kiara no quede impune. Muchos han exigido que se refuercen las normas de seguridad en los gimnasios y se supervise la formación de jóvenes deportistas.

Amigos, familiares y la comunidad deportiva preparan una vigilia en su memoria, donde se espera exigir justicia y mayor protección para los jóvenes que practican este deporte.

Gimnasio “Gym Box Jhonny” guarda silencio tras muerte de Kiara

Por su parte, Mario Cardona —supuesto entrenador de “Gym Box Jhonny"— no ha publicado nada en sus redes sociales sobre la muerte de la joven Kiara. Sin embargo, los usuarios no han desaprovechado la oportunidad para mostrar su enojo en los comentarios de varias publicaciones.