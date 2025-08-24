El policía de la Ciudad de México (CDMX) detenido por disparar y causar la muerte de un joven de 21 años luego de una riña, podrá estar en su casa, pero bajo ciertas condiciones.

El oficial fue ingresado al Reclusorio Oriente, junto con otro policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que ambos fueron grabados en una riña con un joven, pero uno de los policías accionó su arma de cargo y lo hirió.

#IMPORTANTE | Policías protagonizaron una riña con tripulantes de una motocicleta en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en #CDMX



Uno de los agentes disparó e hirió a uno de los involucrados, quien falleció en el hospital.



El #policía fue detenido y ya se integró la… pic.twitter.com/9EEad7KcdR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025

¿Qué pasará con los policías de CDMX detenidos tras muerte de joven?

Tras una audiencia, la defensa de los oficiales solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que ambos permanecerán en sus domicilios, pero sin comunicación entre ellos, con testigos o familiares de la víctima.

Además, se determinó que ambos tendrán vigilancia permanente, sin embargo, en caso de incumplimiento, volverán al Reclusorio Preventivo Oriente. El policía de CDMX que accionó el arma fue acusado del delito de homicidio y su compañero de abuso de autoridad.

¿Qué se sabe del policía de CDMX que mató a joven?

La SSC de CDMX informó el 9 de agosto que oficiales detuvieron a un policía quien, de acuerdo con los primeros reportes y una denuncia ciudadana, tuvo un altercado con los tripulantes de una motocicleta en avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos fueron grabados y compartidos en redes sociales. La situación se registró en un punto de revisión cuando los tripulantes de la motocicleta se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los policías, pero uno de ellos, tras ser golpeado, disparó e hirió al joven, de acuerdo con institución.

El joven de 21 años de edad resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

En tanto, el oficial que realizó el disparo fue detenido y, junto con el arma de cargo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

