Casa se incendia tras caída de un rayo en Guadalajara, Jalisco
Tras la caída del rayo, bomberos y vecinos luchan para controlar el fuego en la vivienda de Guadalajara, Jalisco; hasta el momento no se han reportado víctimas por el accidente.
La tarde de este sábado 23 de agosto, se registró un incendio en una casa tras la caída de un rayo en los cruces de José Guillermo Carbó y Santiago Tapia, en la colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Por ahora, las autoridades no han reportado víctimas o lesionados. Mientras que en la zona ya se encuentran laborando elementos de Protección Civil y bomberos municipales.
Justo horas antes, Protección Civil anunció que en la zona sur de la ciudad se registraban lluvias intensas. Por lo que recomendaron evitar cruzar zonas con encharcamientos o corrientes de agua con el fin de prevenir accidentes..
Usuarios en redes sociales compartieron la intensidad del fuego en la vivienda, donde las llamas alcanzaron varios metros de altura.
Este es el video del momento exacto en el que cae el rayo en la colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara.
#Viral En redes sociales ya circula este video en el que se aprecia el momento exacto en el que cae un rayo, durante la lluvia de este sábado por la tarde. Este hecho tuvo lugar en calles de la colonia 5 de Mayo de Guadalajara, a decir de algunas personas este hecho habría sido… pic.twitter.com/m8c7Wzgv6l— TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) August 24, 2025