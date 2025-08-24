Casa se incendia tras caída de un rayo en Guadalajara, Jalisco

La tarde de este sábado 23 de agosto, se registró un incendio en una casa tras la caída de un rayo en los cruces de José Guillermo Carbó y Santiago Tapia, en la colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Por ahora, las autoridades no han reportado víctimas o lesionados. Mientras que en la zona ya se encuentran laborando elementos de Protección Civil y bomberos municipales.

Justo horas antes, Protección Civil anunció que en la zona sur de la ciudad se registraban lluvias intensas. Por lo que recomendaron evitar cruzar zonas con encharcamientos o corrientes de agua con el fin de prevenir accidentes..

Usuarios en redes sociales compartieron la intensidad del fuego en la vivienda, donde las llamas alcanzaron varios metros de altura.

Este es el video del momento exacto en el que cae el rayo en la colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara.