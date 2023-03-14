Bolsonaro será citado a declarar por escándalo de joyas

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro será llamado a declarar como parte de una investigación sobre acusaciones de que intentó ingresar ilegalmente joyas por valor de 3,2 millones de dólares a Brasil, dijo el lunes el ministro de Justicia, Flavio Dino.

"Tenemos pesquisas en curso, audiencias en curso y, en algún momento, el expresidente será citado", dijo Dino a periodistas tras un evento en Río de Janeiro.

No habría un plazo o una fecha establecida para que Bolsonaro fuera citado, dijo el ministro, y agregó que si el expresidente -que está en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos- no testifica, Brasil "puede o no" buscar cooperación legal internacional.

1/3:Brazil:Update:10 March:Saudi Arabian Jewels:🚩

My previous tweets refer:Following fascist Bolsonaro's confession that the jewels were "acertado"/determined in United Arab Emirates and later sent to him/'Micheque' in October 2021 by Saudia Arabia:Senator Omar Aziz is now pic.twitter.com/S2CC68of2B — Residents Corner (@ResidentsCorner) March 10, 2023

¿Regresa Bolsonaro a Brasil?

"La declaración es una oportunidad para su defensa... Estamos ante hechos que tienen pruebas documentales, imágenes, filmaciones, oficiales y papeles, pruebas materiales, y hay audiencias, pruebas orales", dijo Dino sobre Bolsonaro y su citatorio.

Bolsonaro ha dicho que planea regresar a Brasil este mes para liderar la oposición y defenderse de las acusaciones de que instigó los disturbios del 8 de enero en Brasilia, en los que sus partidarios irrumpieron en edificios gubernamentales. También ha indicado planes para postularse nuevamente para presidente en 2026.

Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, dijo el miércoles que su padre regresaría el 15 de marzo, pero rápidamente eliminó la publicación.

Las joyas incautadas de Bolsonaro

Las joyas de lujo regaladas al entonces presidente y a su esposa Michelle Bolsonaro por el Gobierno saudí fueron incautadas por funcionarios de aduanas del Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos en octubre de 2021.

Las joyas habráin sido encontradas en la mochila de un ayudante del Gobierno. A los brasileños se les permite traer $1,000 en bienes o regalos y pagar fuertes impuestos por cualquier cosa que supere ese valor.

Varios funcionarios del Gobierno de Bolsonaro intentaron sin éxito recuperar las joyas de la aduana, según medios locales. Pero Bolsonaro ha negado cualquier delito.

Según el ministro, la policía concluirá la investigación tanto si Bolsonaro acude a la audiencia como si no.