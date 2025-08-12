C2 infiltrado en Oaxaca: Ejército y Marina toman el control de Pinotepa Nacional por espías del crimen organizado

En un operativo de alto impacto denominado “Operación Sable”, más de 600 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con fuerzas estatales, tomaron el control total de la seguridad en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La intervención, ejecutada desde la mañana de este lunes 11 de agosto, tiene el objetivo de desarticular una red de policías municipales y funcionarios presuntamente coludidos con la delincuencia organizada, quienes habrían utilizado el centro de monitoreo C2 para espiar en favor de criminales.

Hasta el momento, se reporta la detención de ocho personas, incluyendo a los operadores del C2 municipal, en una acción descrita por las autoridades como un esfuerzo para “retomar el control de espacios estratégicos en materia de seguridad”.

¿Qué pasó en Pinotepa Nacional? Así es el “cerebro” criminal para espiar con el C2

El hallazgo más grave que motivó la “Operación Sable” fue la infiltración del Centro de Control y Comando (C2) municipal. El Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló que la intervención detectó una grave irregularidad: el C2 operaba con cinco “cuentas espejo”, cuando legalmente solo tienen permitido una.

Desde una perspectiva de inteligencia, esto significa que las cuatro cuentas adicionales eran utilizadas para compartir información restringida y en tiempo real (como la ubicación de patrullas, operativos y las imágenes de las cámaras de vigilancia) directamente con la delincuencia organizada. Los dos funcionarios que operaban el C2 fueron detenidos como parte de esta red de espionaje.

En conjunto con los tres órdenes de gobierno y con el objetivo de fortalecer la paz social en las ocho regiones, el Gabinete de Seguridad implementó la Operación Sable en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, que permitió la detención de ocho personas presuntamente… pic.twitter.com/KP16Is8NGu — SSPC Oaxaca (@SSPC_GobOax) August 12, 2025

Megaoperativo en Pinotepa Nacional deja 8 detenidos

El operativo, que inició a las 8:30 de la mañana, resultó en la detención preliminar de ocho personas, entre funcionarios y policías municipales. Además de los dos operadores del C2, se confirmó la captura de al menos cuatro elementos de la policía municipal.

Según la Fiscalía, sobre estos agentes pesan indicios de tener vínculos directos con grupos criminales, además de presentar irregularidades en la portación de sus armas de cargo.

La “Operación Sable” se mantendrá por tiempo indefinido en este municipio de la Costa de Oaxaca. Los más de 600 efectivos federales y estatales han comenzado a realizar patrullajes e instalar filtros de seguridad, los cuales ya han arrojado resultados como la recuperación de vehículos con reporte de robo.

