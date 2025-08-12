Logo InklusionSitio accesible
Al momento: Marchas CDMX 12 de agosto | Minuto a minuto de las protestas y la situación en tiempo real

Consulta las marchas y manifestaciones de hoy martes 12 de agosto en la CDMX, así como las vialidades afectadas para que planees tus traslados este día.

Escrito por: César Contreras, Felipe Vera
Calles de la CDMX.
Esta es la situación de las marchas en CDMX hoy. |X ovialcdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, martes 12 de agosto de 2025, para que planifiques rutas alternativas y evites contratiempos en tus traslados.

Consulta las zonas y horarios con mayor afectación y toma precauciones al transitar por la capital del país.

La agenda de movilizaciones es publicada con base en la información del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

EN VIVO

Circulación cerrada en Avenida Gran Canal

La circulación está cerrada en Avenida Gran Canal, entre Eje 3 Norte y San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Toma la ruta alterna por Loreto Fabela y Eduardo Molina.

Auto descompuesto en Circuito Interior

Un automóvil está descompuesto en carriles centrales de Circuito Interior a la altura de Avenida Marina Nacional. Evita la zona al circular por Avenida Insurgentes y Eje 4 Poniente.

Encharcamiento en bajopuente de Chapultepec

Hay charcos en el bajopuente de Avenida Chapultepec hacia el sentido oriente, a la altura de Florencia. Las autoridades piden circular con precaución en la zona.

Tránsito pesado en San Jerónimo

La Autopista Urbana Sur informó que hay afectaciones de tráfico en la salida de San Jerónimo en dirección al norte, por lo que piden a los conductores conservar su distancia de otros vehículos.

Encharcamiento en Circuito Interior

Hay presencia de agua en Circuito Interior a la altura de Avenida Oceanía al sur, en la alcaldía Venustiano Carranza. La opción para circular es por Avenida 506.

Circulación afectada en Eje 1 Norte

Una inundación en Eje 1 Norte a la altura de Asistencia Pública afecta la circulación de vehículos. Es recomendable circular por Viaducto Río de la Piedad y Eje 4 Oriente.

Estas son las marchas programadas para hoy en la CDMX

10:00 HORAS | Familias Unidas Procali La Lomita

Habitantes del precio La Lomita Marcharán desde Camino Real a Toluca y Calle 10 Sin Número, colonia Cristo Rey, alcaldía Álvaro Obregón, hacia la sede de dicha alcaldía en Calle 10 y Canario Sin Número, colonia Tolteca.

11:00 HORAS | Estudiantes de la UNAM piden búsqueda de Ana Ameli

Alumnos marcharán de la Facultad de Ciencias de la UNAM hasta la Rectoría en Ciudad Universitaria, en demanda de que continué y se amplíe la búsqueda de Ana Ameli, desaparecida en el Pico del Águila en el Ajusco el 12 de julio de 2025.

