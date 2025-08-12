Al momento: Marchas CDMX 12 de agosto | Minuto a minuto de las protestas y la situación en tiempo real
Consulta las marchas y manifestaciones de hoy martes 12 de agosto en la CDMX, así como las vialidades afectadas para que planees tus traslados este día.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, martes 12 de agosto de 2025, para que planifiques rutas alternativas y evites contratiempos en tus traslados.
Consulta las zonas y horarios con mayor afectación y toma precauciones al transitar por la capital del país.
La agenda de movilizaciones es publicada con base en la información del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
EN VIVO
Circulación cerrada en Avenida Gran Canal
La circulación está cerrada en Avenida Gran Canal, entre Eje 3 Norte y San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Toma la ruta alterna por Loreto Fabela y Eduardo Molina.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación, por encharcamiento ambos sentidos de Av. Gran Canal entre Eje 3 Norte y San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. #AlternativaVial Loreto Favela y Eduardo Molina. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/Vw5JIsWGux— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025
Auto descompuesto en Circuito Interior
Un automóvil está descompuesto en carriles centrales de Circuito Interior a la altura de Avenida Marina Nacional. Evita la zona al circular por Avenida Insurgentes y Eje 4 Poniente.
#PrecauciónVial | Hallarás vehículo descompuesto en carriles centrales de Circuito Interior al Norte a la altura de Av. Marina Nacional. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Eje 4 Poniente. pic.twitter.com/WB9vxPkcWZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025
Encharcamiento en bajopuente de Chapultepec
Hay charcos en el bajopuente de Avenida Chapultepec hacia el sentido oriente, a la altura de Florencia. Las autoridades piden circular con precaución en la zona.
#PrecauciónVial | Por encharcamiento en el bajo puente de Av. Chapultepec al Oriente a la altura de Florencia. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/20cjK2sR8Q— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025
Tránsito pesado en San Jerónimo
La Autopista Urbana Sur informó que hay afectaciones de tráfico en la salida de San Jerónimo en dirección al norte, por lo que piden a los conductores conservar su distancia de otros vehículos.
Afectaciones de tráfico en salida San Jerónimo dirección Norte, conserve la distancia.🔴— Autopista Urbana Sur (@AUSurMx) August 12, 2025
Encharcamiento en Circuito Interior
Hay presencia de agua en Circuito Interior a la altura de Avenida Oceanía al sur, en la alcaldía Venustiano Carranza. La opción para circular es por Avenida 506.
Policías de #TránsitoCDMX realizan dispositivo por encharcamiento en Circuito Interior al Sur a la altura de Av. Oceanía, alcaldía Venustiano Carranza. #AlternativaVial Av. 506 pic.twitter.com/nmCbuzYggr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025
Circulación afectada en Eje 1 Norte
Una inundación en Eje 1 Norte a la altura de Asistencia Pública afecta la circulación de vehículos. Es recomendable circular por Viaducto Río de la Piedad y Eje 4 Oriente.
#PrecauciónVial | Afectada la circulación por encharcamiento en Eje 1 Norte a la altura de Asistencia Pública, alcaldía Venustiano Carranza, #Tlaloque2025. #AlternativaVial Viaducto Río de la Piedad y Eje 4 Oriente. pic.twitter.com/fZaJt8Wg8s— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025
Estas son las marchas programadas para hoy en la CDMX
10:00 HORAS | Familias Unidas Procali La Lomita
Habitantes del precio La Lomita Marcharán desde Camino Real a Toluca y Calle 10 Sin Número, colonia Cristo Rey, alcaldía Álvaro Obregón, hacia la sede de dicha alcaldía en Calle 10 y Canario Sin Número, colonia Tolteca.
11:00 HORAS | Estudiantes de la UNAM piden búsqueda de Ana Ameli
Alumnos marcharán de la Facultad de Ciencias de la UNAM hasta la Rectoría en Ciudad Universitaria, en demanda de que continué y se amplíe la búsqueda de Ana Ameli, desaparecida en el Pico del Águila en el Ajusco el 12 de julio de 2025.