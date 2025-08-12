¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 12 de agosto de 2025? Qué pasa en Hangares por lluvias EN VIVO

¡Atención, usuarios del Metro CDMX! Si hoy, martes 12 de agosto de 2025, necesitas saber el estado actual de la red de transporte más grande de la Ciudad de México, llegaste al lugar indicado. Entendemos que cada minuto cuenta en tus traslados diarios, ya sea para llegar a tiempo al trabajo, a la escuela o a cualquier cita importante.

En esta nota EN VIVO, estaremos monitoreando y actualizando constantemente todo lo relevante que suceda en las 12 líneas del Metro CDMX a lo largo de este miércoles. Mantente atento a nuestras actualizaciones, especialmente por la presencia de lluvias e inundaciones en la capital.

Te proporcionaremos detalles sobre el avance de trenes, el estado de las estaciones y cualquier aviso importante que emitan las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Usa esta herramienta como tu guía confiable para moverte por el Metro de la Ciudad de México.