¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 12 de agosto de 2025? Qué pasa en Hangares por lluvias EN VIVO

Revisa el estado de la red del Metro CDMX a través del siguiente minuto a minuto en vivo, con todas las alertas y retrasos que podrían afectar tu camino en este nuevo día de lluvias.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez, Alejandra Gómez
Metro CDMX
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy martes 12 de agosto por las lluvias?|Vía Facebook

¡Atención, usuarios del Metro CDMX! Si hoy, martes 12 de agosto de 2025, necesitas saber el estado actual de la red de transporte más grande de la Ciudad de México, llegaste al lugar indicado. Entendemos que cada minuto cuenta en tus traslados diarios, ya sea para llegar a tiempo al trabajo, a la escuela o a cualquier cita importante.

En esta nota EN VIVO, estaremos monitoreando y actualizando constantemente todo lo relevante que suceda en las 12 líneas del Metro CDMX a lo largo de este miércoles. Mantente atento a nuestras actualizaciones, especialmente por la presencia de lluvias e inundaciones en la capital.

Te proporcionaremos detalles sobre el avance de trenes, el estado de las estaciones y cualquier aviso importante que emitan las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Usa esta herramienta como tu guía confiable para moverte por el Metro de la Ciudad de México.

EN VIVO

Retrasos en la Línea 8 y Línea B; toma previsiones

Usuarios reportan severas afectaciones en la Línea A

Línea A está colapsada” informan usuarios en redes; se registran varios reclamos en el resto de la red del Metro. Toma previsiones.

Se reabre la estación Hangares, cerca del AICM

El Metro CDMX informa: “Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua”

Metrobús de la CDMX también tiene afectaciones cerca del AICM

Si tienes pensado llegar al AICM, el Metrobús CDMX informa que la estación Terminal 1 se encuentra cerrada. Únicamente está activa la Línea 4 de San Lázaro a Terminal 2.

Caos en inmediaciones del AICM; Metro Hangares sigue cerrado

Reporte desde el lugar: Inundaciones severas en la estación Hangares del Metro y en la zona del Aeropuerto CDMX, lo que provoca cierres y retrasos en calles y dentro de la Línea 5.

Circuito Interior está prácticamente detenido por encharcamientos y se mantiene cerrada la estación Hangares por la inundación.

Metro Hangares se encuentra cerrado por inundaciones

¡Toma previsiones si vas al Aeropuerto de la CDMX! El Metro CDMX informa que la estación Hangares, de la Línea 5, se encuentra cerrada por las lluvias desatadas en la noche y madrugada.

Metro CDMX

