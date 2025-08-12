¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 12 de agosto de 2025? Qué pasa en Hangares por lluvias EN VIVO
Revisa el estado de la red del Metro CDMX a través del siguiente minuto a minuto en vivo, con todas las alertas y retrasos que podrían afectar tu camino en este nuevo día de lluvias.
¡Atención, usuarios del Metro CDMX! Si hoy, martes 12 de agosto de 2025, necesitas saber el estado actual de la red de transporte más grande de la Ciudad de México, llegaste al lugar indicado. Entendemos que cada minuto cuenta en tus traslados diarios, ya sea para llegar a tiempo al trabajo, a la escuela o a cualquier cita importante.
En esta nota EN VIVO, estaremos monitoreando y actualizando constantemente todo lo relevante que suceda en las 12 líneas del Metro CDMX a lo largo de este miércoles. Mantente atento a nuestras actualizaciones, especialmente por la presencia de lluvias e inundaciones en la capital.
Te proporcionaremos detalles sobre el avance de trenes, el estado de las estaciones y cualquier aviso importante que emitan las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Usa esta herramienta como tu guía confiable para moverte por el Metro de la Ciudad de México.
Retrasos en la Línea 8 y Línea B; toma previsiones
Súmenle otro 5 minutos a la linea B. ¡Cámara!— David López (@davidlozla) August 12, 2025
No hay lluvia y la línea 8 como siempre tardándose ya son chingaderas y los conductores plática y plática aplastados— Yara Sanchez (@yarasc02) August 12, 2025
Usuarios reportan severas afectaciones en la Línea A
“Línea A está colapsada” informan usuarios en redes; se registran varios reclamos en el resto de la red del Metro. Toma previsiones.
La línea A esta colapsada.— Яσѕѕ (@byunswift_) August 12, 2025
Se reabre la estación Hangares, cerca del AICM
El Metro CDMX informa: “Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua”
#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2025
Metrobús de la CDMX también tiene afectaciones cerca del AICM
Si tienes pensado llegar al AICM, el Metrobús CDMX informa que la estación Terminal 1 se encuentra cerrada. Únicamente está activa la Línea 4 de San Lázaro a Terminal 2.
⚠️AVISO L4— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 12, 2025
2⃣Seguimos informando, derivado de anegamiento en la zona.
❌Sin servicio: Terminal 2 (el servicio al AICM únicamente de San Lázaro a Terminal 1).
(Actualización 5:42 h).
Consulta actualización del Estado del servicio: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX
Caos en inmediaciones del AICM; Metro Hangares sigue cerrado
Reporte desde el lugar: Inundaciones severas en la estación Hangares del Metro y en la zona del Aeropuerto CDMX, lo que provoca cierres y retrasos en calles y dentro de la Línea 5.
Circuito Interior está prácticamente detenido por encharcamientos y se mantiene cerrada la estación Hangares por la inundación.
🌧️ Inundaciones severas en la estación #Hangares del Metro y en la zona del Aeropuerto #CDMX, causando cierres y retrasos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025
Circuito Interior está prácticamente detenido por encharcamientos.
Autoridades trabajan para destapar coladeras y restablecer el flujo vial.
La… pic.twitter.com/5qsLQhyHFN
Metro Hangares se encuentra cerrado por inundaciones
¡Toma previsiones si vas al Aeropuerto de la CDMX! El Metro CDMX informa que la estación Hangares, de la Línea 5, se encuentra cerrada por las lluvias desatadas en la noche y madrugada.
#AvisoMetro: Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2025
El resto de las estaciones