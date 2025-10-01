Cae célula de adolescentes sicarios en Acapulco Diamante; son miembros de “Los Rusos”

En un operativo que expone la alarmante realidad del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, fuerzas federales capturaron a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Rusos” en la exclusiva zona Diamante de Acapulco. Lo más impactante de la detención es que tres de los cuatro sicarios resultaron ser menores de edad.

La captura, realizada en el fraccionamiento Marina Diamante, se suma a la reciente vinculación a proceso de otros tres miembros de la misma organización por homicidio calificado, en una ofensiva coordinada para desarticular a este violento grupo que opera en el puerto, dentro del estado de Guerrero.

Operativo en Acapulco Diamante; así cayó célula de “Los Rusos”

La detención se concretó este miércoles 1 de octubre, como parte de los recorridos de vigilancia de la Estrategia Nacional de Seguridad en Guerrero. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, ubicaron a los cuatro sospechosos en el fraccionamiento Marina Diamante, en la colonia Diamante Aeropuerto.

Durante la intervención, les fue asegurado un arsenal que evidencia su capacidad operativa:



Una camioneta .

. Un arma larga con cinco cargadores y 77 cartuchos útiles .

con cinco cargadores y . 191 bolsitas con presunta droga “cristal” y 16 bolsas con marihuana.

#Guerrero | En un operativo en #Acapulco, fuerzas federales capturaron a cuatro presuntos integrantes del grupo criminal de #LosRusos, tres de ellos resultaron ser menores de edad reclutados por estos criminales.



La aprehensión se realizó en el fraccionamiento Marina Diamante..… pic.twitter.com/RgzyDXueBV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 1, 2025

El reclutamiento de menores: La estructura de “Los Rusos”

La Secretaría de Marina destacó que la captura de los tres adolescentes representa un golpe significativo a las actividades de reclutamiento de menores por parte de esta organización criminal. Este hecho confirma las denuncias de cómo los grupos delictivos se aprovechan de jóvenes en situación de vulnerabilidad para integrarlos a sus filas.

Casi al mismo tiempo que se realizaba esta captura, la Fiscalía General de Guerrero informó sobre la vinculación a proceso y prisión preventiva contra otros tres presuntos miembros de “Los Rusos": Ana “N”, Ricardo “N” y Pedro “N”. Se les acusa por el homicidio calificado de un hombre, ocurrido en agosto pasado en la colonia La Máquina, también en Acapulco.

Los cuatro detenidos en la zona Diamante, junto con el arsenal asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se defina su situación legal.