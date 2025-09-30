¡Liberan autopista México-Querétaro! Familiares buscan a desaparecido en Cuautitlán Izcalli

Usuarios de la autopista México-Querétaro reportaron un bloqueo en los carriles laterales con dirección norte, a la altura de la colonia La Quebrada, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

A raíz de esto, y después de más de dos horas de bloqueo por manifestantes, estos liberaron la zona; se espera que en los próximos minutos regresen a la normalidad.

¿Por qué cerraron la México - Querétaro?

El grupo de manifestantes exige la localización de Juan José Velázquez Ríos, un hombre que fue visto por última vez en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Según los informes, los manifestantes estaban en los carriles laterales, lo que generó tráfico lento y desvíos para los conductores que circulan por esta vía.

Bloqueo en autopista México- Querétaro: Recomendaciones para conductores

¡Atención! Si tienes que viajar por la México-Querétaro, las autoridades y usuarios en redes sociales han pedido tomar precauciones al circular por esta sección de la autopista, a pesar de su liberación se espera que la vuelta a la normalidad sea lenta.

Se sugiere a los automovilistas considerar rutas alternas o anticipar retrasos en sus traslados.

¿Quién es Juan José Velázquez Ríos, desaparecido en Cuautitlan Izcalli?

Un boletín compartido por la Fiscalía General del Estado de México, indica que el desaparecido tiene la edad de 32 años, de acuerdo con la información se encontraba en la colonia La Quebrada, perteneciente al municipio de Cuautitlan Izcalli, el día que desapareció, mismo que data el 20 de septiembre.

Entre las señas particulares está un tatuaje en el brazo izquierdo bajo la figura de un brazalete de calaveras, además de también tener un tatuaje en el tobillo izquierdo.

La ficha de reporte aparició el 22 de septiembre.

Al momento de su desaparición usaba un pantalón color negro, una camisa color gris y sudadera color negro; de momento las autoridades no han emitido más información, aunque se espera que tomen en cuenta las peticiones de las familias y amigos que se dieron cita a la altura de La Quebrada.