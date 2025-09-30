Licencia Edomex: ¿Te urge? Ubica aquí las unidades móviles de la semana para tramitarla sin filas
¡Nueva agenda! Consulta las unidades móviles en el Edomex para tramitar tu licencia de conducir esta semana; evita filas y agiliza tu trámite cerca de tu casa.
¡Atención, Estado de México! Olvídate de las filas para tu licencia: las unidades móviles ya recorren tu municipio. Tramita o renueva tu Licencia Edomex 2025 fácil, rápido, sin esperas y evita multas.
Este es un cambio de agenda clave: El servicio está disponible para todos. No importa si vas por tu licencia por primera vez, o si solo necesitas renovar o reponerla. Solo asegúrate de llevar tus documentos oficiales y ¡olvídate de las largas esperas!
Unidades móviles Licencia Edomex: Último día de septiembre y nueva agenda para octubre
La agenda de unidades móviles para la Licencia Edomex acaba de cambiar. Si te urge tramitarla, evita filas y aprovecha que este servicio se activó en nuevos municipios cerca de ti.
Si necesitas renovar, reponer o sacar tu licencia por primera vez, localiza ahora mismo la unidad más cercana a tu domicilio.
Ubicaciones de las unidades móviles para Licencia Edomex
29 de septiembre
- Lerma: Plaza Juárez No 1, Col. Centro, C.P. 52000, Lerma, Estado de México. (Frente a Palacio Municipal)
- Nextlalpan: Av. 16 de septiembre s/n, Barrio San Pedro Miltenco, C.P. 55793, Nextlalpan, Estado de México. (Plaza Cívica San Pedro Miltenco)
- Jaltenco: Calle Península Mz. 026, Comunidad de Alborada, C.P. 55780, Jaltenco, Estado de México. (Oficinas Administrativas)
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (Estacionamiento Estadio Neza 86)
- Chalco: Mz. 018, Col. San Sebastián, C.P. 56600, Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México.
- Tepetlixpa: Plaza Benito Juárez s/n, Col. Pueblo Tepetlixpa, C.P. 56880, Tepetlixpa, Estado de México.
30 de septiembre
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (Estacionamiento de Outlets Punta Norte)
- Ixtlahuaca: Calle José Ma. Morelos Mz. 022, Esq. Plaza Rayón, Col. Centro, C.P. 50780, Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México. (Plaza Rayón frente a Casa de Cultura)
- Tepetlaoxtoc: Hidalgo MZ. 004, Col. Rancho el Cayon, C.P. 55800, Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (Estacionamiento Estadio Neza 86)
- Nextlalpan: Av. 16 de septiembre s/n, Barrio San Pedro Miltenco, C.P. 55793, Nextlalpan, Estado de México. (Plaza Cívica San Pedro Miltenco)
- Coatepec Harinas: José María Morelos Mz. 011, Col. Centro, C.P. 51700, Coatepec Harinas, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
- Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
- Atizapán de Zaragoza: Blvd. Adolfo López Mateos 1559, Col. El Potrero, C.P. 52987, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
1 de octubre
- Ixtlahuaca: Calle José Ma. Morelos Mz. 022, Esq. Plaza Rayón, Col. Centro, C.P. 50780, Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México.
- Nextlalpan: Av. 16 de septiembre s/n, Barrio San Pedro Miltenco, C.P. 55793, Nextlalpan, Estado de México.
- Tepetlixpa: Plaza Benito Juárez s/n, Col. Pueblo Tepetlixpa, C.P. 56880, Tepetlixpa, Estado de México.
- Coatepec Harinas: José María Morelos Mz. 011, Col. Centro, C.P. 51700, Coatepec Harinas, Estado de México.
- Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México.
- Atizapán de Zaragoza: Blvd. Adolfo López Mateos 1559, Col. El Potrero, C.P. 52987, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
2 de octubre
- Tlalnepantla: Calle Cuauhtémoc 326, Col. La Romana, C.P. 54090, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
- Ixtlahuaca: Calle José Ma. Morelos Mz. 022, Esq. Plaza Rayón, Col. Centro, C.P. 50780, Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México.
- Ecatepec: Av. Insurgentes esq. Paseo Las Américas, Mz. 138, lote 1, Conjunto Urbano Las Américas, C.P. 55076, Ecatepec de Morelos, Estado de México. (Frente a Plaza Ventura)
- Coatepec Harinas: José María Morelos Mz. 011, Col. Centro, C.P. 51700, Coatepec Harinas, Estado de México.
- Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México.
- Atizapán de Zaragoza: Blvd. Adolfo López Mateos 1559, Col. El Potrero, C.P. 52987, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
3 de octubre
- Tlalnepantla: Calle Club Sierra, Mz. 421, Lote 4039, Col. Lázaro Cárdenas Primera Sección, C.P. 54189, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
- Isidro Fabela: Av. Constitución 1, Col. Laureles, C.P. 54480, Isidro Fabela, Estado de México. (Frente a Palacio Municipal)
- Toluca: Vía Adolfo López Mateos 1415, Delegación San Mateo Oxtotitlán, C.P. 50100, Toluca de Lerdo, Estado de México.
4 de octubre
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
- Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México.
- Atizapán de Zaragoza: Blvd. Adolfo López Mateos 1559, Col. El Potrero, C.P. 52987, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
¡No pierdas la cita! Documentos y Costos para tu Licencia en las Unidades Móviles
Para que tu trámite sea rápido y exitoso, asegúrate de que tu checklist esté completo antes de llegar a la unidad móvil. Esto es lo que debes llevar:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio reciente
- Pago de derechos
- Examen de conocimientos aprobado
- Para licencia tipo C: certificado EEC1631 de Estándar de Competencias
Consulta la lista de Costos y Tipos de Licencia en el Edomex 2025 (Vigente)
- Motociclistas tipo “C” (1 año): 719 pesos
- Chofer servicio particular tipo “E” (1 año): 942 pesos
- Permiso provisional tipo “B” (1 año): 719 pesos
- Permiso provisional tipo “A” (1 año): 3,420 pesos
- Duplicado (1 año): 486 pesos
- Constancia (1 año): 109 pesos