Caso Paloma Nicole: denuncian falsificación de prueba de Covid

El Laboratorio y Análisis Clínico del Guadiana en Durango anunció que interpondrá una denuncia penal tras confirmarse la falsificación de una prueba de Covid-19 relacionada con el caso de la adolescente Paloma Nicole, quien falleció tras ser sometida a cirugías estéticas.

El abogado de la institución, Héctor Parra Silerio, informó que personal de la Fiscalía realizó un cateo como parte de las diligencias, donde se halló el documento original que habría servido como base para elaborar un certificado falso. Dicho documento simulaba un resultado positivo de Covid, aunque en realidad pertenecía a una prueba practicada en 2022 y no a la menor.

El laboratorio negó haber emitido algún análisis reciente para la adolescente y aseguró que la utilización de sus logotipos y papelería oficial constituye un delito de falsificación de documentos médicos.

La posición de la Coprised

El titular de la Coprised, Saúl Fernández Saracho, confirmó que el laboratorio no tenía registros de ninguna prueba de Covid a nombre de Paloma Nicole. Además, sostuvo que la firma del documento fue falsificada, lo que refuerza la postura de la institución que busca deslindarse del caso y proceder legalmente contra los responsables.

Contexto del caso Paloma Nicole

Paloma Nicole, de 14 años, murió el 20 de septiembre en la clínica Santa María, en Durango. Inicialmente, se reportó que la causa fue un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Sin embargo, su padre denunció que la menor había sido sometida a una cirugía estética sin su consentimiento.

El padre declaró que, al revisar el cuerpo en la funeraria, encontró cicatrices y un corpiño quirúrgico, lo que confirmaba un aumento de busto realizado presuntamente por el padrastro de la adolescente, con la madre como cómplice.

Días después —27 de septiembre—, la Policía Investigadora de Delitos detuvo a la madre de la joven, Paloma Jazmín “N”, y al padrastro, Víctor Manuel “N”, quien habría practicado la operación. Ambos quedaron a disposición del Juez Primero del Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

Sigue la investigación tras la muerte de Paloma Nicole

La Fiscalía General del Estado de Durango continúa con la carpeta de investigación y aún no ha precisado los delitos que se imputan a los detenidos, aunque trasciende que podrían ser omisión de cuidados y homicidio culposo.

Al mismo tiempo, la denuncia por la prueba falsificada se suma a las irregularidades detectadas, incrementando la complejidad del caso. El laboratorio confía en que la Fiscalía esclarezca la manipulación de documentos y sancione a quienes hayan alterado información médica en medio de una investigación tan delicada.