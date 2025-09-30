Alerta AMBER: Dos menores de edad desaparecen en el Edomex; ¿dónde están?

Dos menores de edad desaparecieron en el Estado de México (Edomex), por lo cual las autoridades de la entidad piden ayuda para localizarlos por medio de la activación de la Alerta AMBER.

Se trata de Nicolás Mateo Pérez Loeza y de Joel David Miranda Loeza, desaparecidos en la colonia Santa Clara Cocotitlán, en el municipio de Ecatepec de Morelos el 11 de septiembre de 2025.

Nicolás Mateo tiene 6 años de edad, estatura de 1.20 metros, complexión delgada, cara redonda, cejas delgada, tez blanca, cabello castaño claro y lacio, ojos café claro grandes, labios gruesos y boca grande, así como un mentón redondo. Entre sus señas particulares tiene un lunar en el párpado izquierdo inferior de medio centímetro, cerca del lagrimal, a´si como un lunar en la fosa nasal izquierda, así como caries en dientes incisivos superiores.

Mientras que Joel David tiene 12 años de edad, con estatura de 1.47 metros, tez blanca, complexión delgada, cara ovalada, cejas semipobladas, nariz recta, cabello castaño oscuro y lacio y ojos café oscuro medianos. Sus señas particulares son una deformación de los dientes superiores incisivos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/hhiOj9RDN3 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 29, 2025

La Fiscalía del Estado de México pide la ayuda de la población, ya que temen que los menores sean víctimas de un delito.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en situaciones graves de secuestro infantil con el propósito de involucrar a la ciudadanía en la búsqueda y localización de un menor desaparecido, con el fin de recuperarlo con vida y en condiciones seguras.

Este sistema de emergencia se difunde a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, lo que permite que la información llegue de manera masiva en el menor tiempo posible.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, como una estrategia conjunta de seguridad y colaboración social.

Proceso para activar una Alerta AMBER

Para poner en marcha una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir de inmediato al Ministerio Público de su localidad, donde se agiliza el trámite. Una vez confirmada la falta de información sobre el paradero del niño, la activación de la alerta es inmediata.

