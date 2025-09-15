Cuando se trata de ríos, lagos o albercas, el impulso natural de los turistas en un viaje de vacaciones es meterse a nadar. No obstante, existen zonas donde el agua no está hecha para eso e incluso está prohibido según las legislaciones locales. Eso lo aprendieron de la forma difícil dos viajeros del Reino Unido que fueron expulsados por nadar en el canal de Venecia, Italia.

El 11 de septiembre de 2025, un hombre de 35 años y su novia de 25, originaria de Rumanía, llegaron al destino italiano, pero los gondoleros reportaron a la policía que ellos se metieron a nadar al canal.

¿De cuánto es la multa por nadar en el canal de Venecia?

Debido a ello, ambos enfrentaron una multa de 450 euros por persona, poco más de 9 mil 700 pesos mexicanos, así como una expulsión de Venecia por 48 horas, por lo que tuvieron que salir de la ciudad el mismo día que llegaron.

Sin embargo, no es el primer castigo de este tipo. Durante este año, mil 136 personas han sido expulsadas por mal comportamiento en el destino italiano, 10 de ellos, por nadar en los canales, asegura el Departamento de Policía de Venecia.

La pareja se metió a nadar cerca del puente de la Academia, alrededor de la plaza de San Marcos, y fueron los gondoleros del quiosco del Río San Vidal quienes alertaron a la policía.

“Agradezco a los gondoleros su cooperación y la oportuna información”, dijo la concejala de Seguridad de Venecia, Elisabetta Pesce, en un comunicado publicado por las autoridades de la ciudad el viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Es seguro nadar en los canales de Venecia?

Está prohibido nadar en los canales de Venecia, Italia, debido a la contaminación del agua. Aunque desembocan en el mar Adriático, estos no cuentan con un sistema de filtrado o saneamiento, por lo que en la antigüedad, los canales recibían el desagüe de casas y comercios.

Aunque en las últimas décadas han cambiado este sistema de desecho de aguas, las aguas grises, como de lavabos, regaderas y lavadoras, aún suelen ser arrojadas a los canales.

Además, la prohibición de nadar en Venecia también es porque existe el peligro de ser lesionados por los botes y lanchas.