Indignación en Perú: arrojan a un oso perezoso desde siete metros en supuesto “rescate”

Un caso de maltrato animal ha desatado la indignación en San Martín en Perú, luego de que un oso perezoso fuera arrojado desde una altura aproximada de siete metros durante un supuesto rescate realizado por personal técnico y agentes del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tocache.

El hecho, grabado y difundido en redes sociales, generó la indignación de organizaciones ambientalistas y del propio Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que condenó enérgicamente el acto, calificándolo de trato inadecuado e irresponsable hacia una especie silvestre protegida.

De acuerdo con el Serfor, el incidente se produjo el domingo 26 de octubre, y se ha solicitado al Gobierno Regional de San Martín iniciar acciones administrativas y legales contra los responsables.

Serfor y Fiscalía de Tocache actúan ante el maltrato animal contra el oso perezoso en Perú

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Serfor, informó que ha oficiado de manera inmediata al Gobierno Regional de San Martín para investigar y sancionar el maltrato animal cometido contra el ejemplar.

San Martín | Tras los hechos registrados en Tocache con un ejemplar de oso perezoso, el Serfor hace un llamado a las autoridades y ciudadanía para reforzar la protección y manejo adecuado de la fauna silvestre.



Conoce más detalles sobre el caso 👉 https://t.co/5z28FJmNmY pic.twitter.com/czPtq8tO18 — Serfor Perú (@SerforPeru) October 28, 2025

Asimismo, la institución pidió a la Dirección Regional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DRGFFS) elaborar un informe detallado sobre las diligencias realizadas y coordinar con la Policía Nacional del Perú para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección animal.

Por su parte, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, encabezada por el fiscal Guamner Medina Herrera, inició una investigación preliminar por el presunto delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, en agravio del oso perezoso.

El fiscal ha solicitado la lista de trabajadores del Serenazgo y de la empresa eléctrica que participaron en el rescate, además de testimonios de testigos y reportes veterinarios sobre el estado de salud del animal, que aún no ha sido informado oficialmente.

Municipalidad de Tocache promete sanciones y transparencia por el caso del oso perezoso

A través de un comunicado, la Municipalidad Provincial de Tocache lamentó los hechos y aseguró haber iniciado investigaciones internas para determinar responsabilidades y aplicar sanciones conforme a la ley.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y el respeto de toda forma de vida silvestre, garantizando transparencia en el esclarecimiento de los hechos”, señaló la institución. Este dejó al descubierto la poca —o nula— capacitación del personal de rescate en el manejo de fauna silvestre y la urgente necesidad de fortalecer protocolos y sanciones frente a los casos de crueldad animal en el país.

Exigen sanciones y mejor protección para la fauna silvestre

El Serfor reiteró que defender la fauna silvestre es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía. Diversas organizaciones han pedido que este caso sirva como precedente para fortalecer las leyes contra el maltrato animal en el Perú y capacitar adecuadamente al personal municipal y de emergencia.

Mientras tanto, ciudadanos de San Martín y activistas ambientales continúan exigiendo justicia para el oso perezoso, recordando que el respeto hacia la vida silvestre refleja el compromiso de una sociedad con la naturaleza.