Prometió fama y los secuestró: Rescatan a 17 niños en India (VIDEO)

El sueño de convertirse en estrellas casi termina en tragedia. Diecisiete niños fueron rescatados ilesos este jueves en la India, Bombay, después de haber sido secuestrados con la falsa promesa de participar en una audición para una serie.

El operativo culminó con la muerte del responsable, tras un asedio policial que mantuvo en vilo a la ciudad durante dos horas.

El falso casting que se convirtió en secuestro en la India

El incidente comenzó a las 13:45 hora local, cuando los menores, de entre 8 y 14 años, llegaron a los RA Studios, en la zona de Powai, donde creían que serían evaluados para un papel. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad en el competitivo mundo de Bollywood se convirtió en una pesadilla.

¿Quién secuestró a los niños de la India?

Según el informe policial, el hombre identificado como Rohit Arya retuvo a los niños dentro del estudio y amenazó con prenderle fuego al lugar.

Durante el asedio, que se extendió hasta las 15:45, los agentes observaron las manos de los menores asomarse por las ventanas, lo que llevó a una entrada forzada para evitar una tragedia.

Around 30 children were held hostage at Mumbai’s RA Studio.



The accused, Rohit Arya, who works at the studio, had called the children under the pretext of an audition.



A video of Rohit Arya has now surfaced - listen to what he says 👇#RAstudio #RohitArya #hostages #IndianNews pic.twitter.com/7Nlc2j2upK — Indian Law and Justice (@legalworld0) October 30, 2025

Rohit Arya grabó un mensaje en video mientras mantenía cautivos a los niños

Cuando los agentes irrumpieron, Arya disparó con una pistola de aire comprimido, provocando que la policía respondiera con fuego real. El atacante resultó herido, fue detenido y trasladado a un hospital, donde murió poco después.

Las autoridades confirmaron que actuaba solo, aunque en un video que difundió durante el secuestro afirmaba tener “demandas morales y éticas”, insistiendo en que no era un terrorista ni pedía dinero.

En la grabación, advirtió que “el más mínimo movimiento en falso” lo llevaría a incendiar el estudio con los niños dentro.

Bollywood, terreno fértil para el engaño

En Bombay, donde se realizan cientos de audiciones diarias para películas y series, la promesa de un casting resulta una trampa creíble. Este caso ha reavivado la alerta sobre falsos reclutadores que aprovechan los sueños de fama de niños y jóvenes para cometer delitos, en una industria donde el brillo del cine muchas veces oculta sus sombras más peligrosas.