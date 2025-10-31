Logo InklusionSitio accesible
Gira de Trump por Asia: logra acuerdos comerciales con China, Corea del Sur y naciones del sureste asiático

Este jueves 30 de octubre Trump terminó su gira por Asia. El mandatario tuvo exitosas reuniones comerciales con China, Corea del Sur.

Gira de Donald Trump en Asia
Según el presidente de Estados Unidos, su gira fue todo un éxito. |Reuters
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Agencias

Este jueves 30 de octubre terminó la gira por Asia del presidente Donald Trump, el objetivo de esta era tener reuniones comerciales con países del continente asiático.

Según los últimos reportes, el mandatario habría alcanzado buenas y amistosas negociaciones con países como China y Corea del Sur.

Recorrido de la gira

La gira del presidente comenzó el 24 de octubre en Malasia, en su participación en la cumbre de la ASEAN, después pasó a Japón, donde tuvo reuniones con la primera ministra y otros líderes y conlcuyó su gira por el continente en Corea del Sur, participación en la cumbre APEC y encuentro clave con el presidente de China, Xi Jinping.

Tregua con China

El momento central de la gira fue el encuentro con el presidente chino Xi Jinping en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur.

Estados Unidos anunció una reducción arancelaria (del 20% al 10%) impuesta a China en represalia por el tráfico de fentanilo, a cambio de la colaboración de Beijing en este tema.

China acordó reanudar la compra de grandes volúmenes de productos agrícolas estadounidenses, incluyendo la soja.

Se llegó a un consenso sobre el comercio de tierras raras, un mineral esencial para las industrias de alta tecnología.

Acuerdo con Corea del Sur

Ambos países anunciaron un acuerdo comercial negociado previamente, enfocado en reducir los impuestos a las importaciones surcoreanas.

Seúl se comprometió a realizar una inversión sustancial de $350 mil millones de dólares en Estados Unidos, con enfoque en áreas como la construcción naval.

Reunión con Tailandia, Malasia y el Sudeste Asiático (ASEAN)

Estados Unidos cerró acuerdos paralelos con naciones del sudeste asiático para la adquisición de millones de toneladas de productos agrícolas, diversificando su mercado y reduciendo la dependencia de China para la venta de commodities (productos básicos).

Las conversaciones se enfocaron en fortalecer las cadenas de suministro globales y aumentar el comercio de manera más recíproca.

Respecto a su reunión con líderes de Japón, los detalles concretos son más reservados, las discusiones se centraron en asegurar que Japón mantenga sus altos niveles de inversión en Estados Unidos para evitar la imposición de nuevos aranceles.

La gira ha sido considerada un éxito en términos de desescalada y acuerdos comerciales concretos, particularmente al reabrir el diálogo con China en temas clave.

