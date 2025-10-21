Carla Bruni y Sarkozy: del amor y el poder al escándalo que sacude a Francia

El romance entre Carla Bruni y Nicolas Sarkozy siempre es mucho más que una simple historia de amor: desde su inicio fue un fenómeno político, mediático y cultural que transformó la imagen del poder en Francia. Hoy, más de 15 años después de aquel encuentro que unió a una supermodelo y cantante italiana con el presidente de la República, el matrimonio enfrenta su capítulo más difícil: el encarcelamiento del exmandatario francés.

¿Cómo comenzó la historia entre Carla Bruni y Nicolas Sarkozy?

Bruni y Sarkozy se conocieron en noviembre de 2007, apenas unos meses después de que Nicolas asumiera la presidencia de Francia. La relación fue tan rápida como mediática: se casaron en febrero de 2008 en una ceremonia privada en el Palacio del Elíseo.

Carla Bruni, una figura de la alta moda y de la música europea, se convirtió en primera dama de Francia, símbolo de elegancia y modernidad. Durante los años en el poder, la pareja proyectó una imagen de glamour, además de cercanía con la cultura; de hecho Bruni continuó con su carrera musical, mientras acompañaba a Sarkozy en eventos oficiales y algunas representaciones internacionales.

Su matrimonio con Nicolas Sarkozy sigue siendo objeto de fascinación: una mezcla de amor, política y controversia.|Philippe Wojazer

Del glamour al escándalo: la caída del expresidente francés

La detención de Nicolas Sarkozy por el caso de financiamiento ilegal con fondos libios ha conmocionado a la opinión pública francesa.

El exmandatario galo, que fue condenado a cinco años de prisión, fue visto de la mano de Carla Bruni, poco antes de dirigirse a la prisión de La Santé, en París, en una imagen que dio la vuelta al mundo: “Es un hombre inocente”, escribió Bruni en sus redes sociales, defendiendo públicamente a su esposo y despertando una ola de apoyo entre sus seguidores.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy: legado de una pareja que marcó una era

Carla Bruni, hoy de 56 años, continúa activa en la música y en la moda, aunque mantiene un perfil más discreto. Su matrimonio con Nicolas Sarkozy sigue siendo objeto de fascinación: una mezcla de amor, política, además de controversia que define una parte de la historia reciente de Francia; ¿podrá este vínculo resistir el peso de la justicia y la presión mediática?