VIDEO: ¿A dónde los llevaron? Retiran a perritos de la calle en operativo de Chignahuapan

Circula un video donde se aprecian que el Gobierno Municipal de Chignahuapan, auxiliado por elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, llevó a cabo un operativo para recoger a los perros comunitarios que residen en el centro de la localidad.

Este suceso ha provocado la indignación de grupos protectores de animales, quienes señalan que estos canes, algunos de los cuales ya habían sido esterilizados y vacunados por activistas independientes, son el resultado directo de la falta de responsabilidad en la tenencia de mascotas por parte de los ciudadanos.

Según la agrupación Huellitas con Amor Chignahuapan Puebla, este tipo de acciones se repiten con cada administración, particularmente antes de eventos públicos, donde se realiza una "limpieza" que en ocasiones ha implicado el envenenamiento o la simple desaparición de los animales.

VIDEO: Así fue como retiraron a perritos de la calle en Chignahuapan

Los activistas cuestionaron el destino de las promesas gubernamentales de garantizar el bienestar de los seres sintientes y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Instituto de Bienestar Animal (IBA) en septiembre.

En aquella reunión, presidida por Michelle Islas Ganime y con la presencia de la Síndico Municipal, se firmó una minuta con compromisos que, hasta la fecha de los hechos, no habían sido puestos en marcha, lo que ha generado la percepción de burla por parte del Honorable Ayuntamiento.

Los protectores de animales exigen una respuesta inmediata sobre la ubicación y el estado actual de todos los perros retirados.

La captura de los perros se dio en flagrancia, aseguran activistas. Al ser confrontado, el personal municipal se limitó a informar que los animales serían llevados al resguardo animal. Ante esta respuesta, los activistas cuestionaron la existencia de dichas instalaciones, la fecha de inicio de sus actividades, la identidad de las personas a cargo, el número de animales bajo su tutela y sus condiciones de salud.

Van contra perritos comunitarios en lugar de ir contra delincuentes

Huellitas con Amor Chignahuapan Puebla criticó la falta de acción del gobierno local contra la delincuencia real—ladrones, criminales y asesinos—y lamentó que se actúe con celeridad contra personas trabajadoras que buscan un cambio positivo. La organización confirmó que ya se ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

Por su parte, el Instituto de Bienestar Animal del Gobierno del Estado de Puebla confirmó haber tomado conocimiento de los hechos tras recibir reportes de diversas protectoras. El IBA informó que actuó de forma inmediata coordinándose con la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia penal pertinente por el retiro de los seres sintientes de la vía pública.

📢 Instituto de Bienestar Animal se pronuncia en favor de los seres sintientes de Chignahuapan



El @IBAGobPue del Gobierno del Estado de Puebla informa que derivado de los reportes realizados por protectoras y protectores, se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en el… pic.twitter.com/4vjcHpxpJY — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) November 7, 2025

El Instituto hizo un llamado respetuoso al presidente municipal, Juan Rivera Trejo, y a las dependencias involucradas, para que ofrezcan transparencia total a la ciudadanía sobre las medidas tomadas, el paradero de los animales y las condiciones físicas en las que se encuentran actualmente.

