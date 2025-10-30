Las nuevas ofrendas minimalistas: Por esta razón los ‘altares aesthetic’ generan polémica en el Día de Muertos 2025

El Día de Muertos 2025, es una de las tradiciones más emblemáticas de México, llenando las calles de vibrantes colores y flores de cempasúchil; sin embargo, este año, las ofrendas minimalistas han desatado una fuerte controversia en redes sociales, pero ¿cuál es la razón detrás de todas las criticas?

¿Cómo son las 'ofrendas aesthetic' en Día de Muertos 2025?

La tendencia de las ofrendas minimalistas o altares aesthetic fue impulsada por los influencers en redes sociales, utilizando tonos neutros, mantenido una estética más "limpia", pero ¿cómo son?



Predominan los colores blanco, beige, gris, sepia y nude.

Poca presencia de cempasúchil ; suele sustituirlo con flores blanjes u hojas secas.

El objetivo principal de las ofrendas aesthetic, es el crear una pieza que sea fotogénica y que "combine" con la decoración del hogar.

¿Pérdida de identidad cultural? Por esta razón se critica los 'altares minimalistas'

A través de redes sociales, el analista de moda Manu Castillo, mejor conocido como Manu Styling, explicó que el "problema" con las ofrendas aesthetic, es que representan un "blanqueamiento literal y simbólico" de la cultura mexicana.

Explicó que esta tendencia ayuda a la "banalización de una cultura completa", quitando todo el maximalismo mexicano, dejándola sólo como un adorno de casa, en lugar de una tradición que representa a México.

Recordemos que la tendencia de las ofrendas minimalistas tomó vuelo en el 2024, cuando Yuya, una de las influencers más famosas de México, compartió su altar en redes sociales, el cual era en tonalidades nude y con poco color; sin embargo, ya existían desde tiempo atrás.

Comparación entre ofrendas tradicionales y altares aesthetic

El Día de Muertos en México es una celebración llena de color; sin embargo, en otros rincones del país, como Huaquechhula, Puebla, las ofrendas para honrar a los que ya no están suelen ser completamente blancas.

Los altares de muertos suelen ser monumentales y de color blanco, combinando elementos indígenas y católicos como cruces, papel picado y los objetos personales del difunto. En estas ofrendas el color blanco representa el cielo.

¿Cuáles son los elementos que lleva una ofrenda de Día de Muertos?

La ofrenda de Día de Muertos es fundamental durante esta celebración, pues está llena de elementos clave que permiten a las almas de los seres queridos cruzar el Mictlán y llegar a casa, pero ¿qué lleva un altar?



Fotografías: Se colocan en el nivel más alto de la ofrenda .

. Flores de cempasúchil : Los pétalos representan el camino desde la entrada de la casa hasta el altar.

: El líquido calma la sed de las después del largo camino que recorren; la sal sirve para purificar. Pan de muerto: Representa la conexión entre la vida y la muerte.