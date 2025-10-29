VIDEOS: Veterinaria en EU pone ofrenda de Día de Muertos para mascotas y se vuelve viral

En Estados Unidos, no es tan común que se celebre el Día de Muertos, pero en Kentucky, la gerente de una veterinaria colocó una ofrenda para recordar a las mascotas que ya fallecieron y compartió videos de la instalación, los cuales superaron el millón de visitas en TikTok.

Elizabeth Buckles, gerente de la clínica veterinaria Paris Vet Clinic, explicó que comenzó esta tradición en enero de 2024 tras la muerte de su perro, Castiel. “Eran miembros de la familia, eran consejeros, eran terapeutas”, dijo a una afiliada de la cadena CNN sobre sus mascotas. Cabe recordar que una ofrenda de este tipo representa un espacio para recordar a esos seres queridos que ya no están presentes físicamente.

Kentucky adopta el Día de Muertos: La ofrenda de mascotas de una veterinaria que se hizo viral

En 2025, Elizabeth llevó la ofrenda al lugar de trabajo y permitió incluir a las mascotas de los clientes. “Pensé en publicarlo en redes sociales para informar, pero se volvió viral”, comentó Buckles, que tenía solo 42 seguidores antes del video.

La primera publicación en TikTok alcanzó 1.2 millones de vistas, con numerosos comentarios y solicitudes para agregar a mascotas que no eran pacientes de la clínica. “Me dijeron que no eran clientes, pero que sus mascotas fallecieron y me pedían que las añadiera. Por supuesto que lo hice.”

Flores de Cempasúchil y croquetas: Los elementos clave en la ofrenda para los peludos fallecidos

La ofrenda honra a los miembros de la familia que han fallecido, quienes, según la tradición, regresan durante el Día de Muertos. Se les ofrecen alimentos y bebidas para acompañar su regreso, en este caso, croquetas y agua para las mascotas. Las flores de cempasúchil guían a los espíritus de vuelta a la tierra.

Elizabeth reflexionó sobre la respuesta en redes sociales: “Hay mucho estigma negativo con las redes, pero esto fue una forma positiva de conectar personas de todo el mundo. Algunos comentarios vinieron de Inglaterra, Polonia y China, lugares donde no se celebra esto. Nunca pensé que crecería tanto, pero estoy orgullosa porque cada mascota merece ser honrada en la ofrenda.”