Cuarta caravana migrante sale de Chiapas con destino a Estados Unidos

Una nueva caravana migrante integrada por unas 400 personas, entre ellas muchos niños, salió la mañana de este sábado de Tapachula, Chiapas, con dirección a Estados Unidos, solo un par de días después de que autoridades mexicanas dispersaran a otro gran grupo.

El nuevo contingente, en su mayoría centroamericanos y haitianos, salió alrededor de las 7:30 de la mañana desde el parque central de Tapachula, donde habían permanecido varados, según Reuters.

Te puede interesar: En Edomex rescatan a 10 migrantes hondureños y detienen a dos polleros

Dos horas después de emprender rumbo hacia Huixtla, en la misma entidad, el grupo donde también hay varios sudamericanos -sobre todo venezolanos- se encontraba en De Ejido Viva México, de acuerdo con un testigo de la agencia internacional.

Esta cuarta caravana migrante salió de Chiapas más organizada, cuidando principalmente a las mujeres y niños que van en el contingente, a fin de evitar altercados con miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional.

Esta semana, las autoridades disolvieron gradualmente otra caravana migrante que intentaba partir hacia la Ciudad de México desde la capital chiapaneca, tras varios choques donde se reportó uso de fuerza excesiva y dejó decenas de personas detenidas.

AMLO pedirá al gobierno de Estados Unidos que otorgue visas de trabajo a migrantes

Tras retomar de nuevo la carretera federal con destino a la frontera norte, Sharon, una mujer hondureña de 31 años, relató entre sollozos que tras vivir un año en Tapachula vendiendo chicles para apenas mantener a sus tres hijos, prefirió arriesgarse a tratar de llegar a Estados Unidos.

“Yo meto papeles y nunca nos arreglan nada, solo un buen de citas y citas. Sí me da miedo, pero si no salgo de aquí no me dan trabajo”, dijo a Reuters y agregó que la próxima cita con las autoridades migratorias estaba programada para diciembre.

Un joven hondureño llamado Darwin mencionó que forma parte de la caravana migrante que salió de Chiapas porque en su país lo amenazaron de muerte. “Tengo la fe de llegar a trabajar allá arriba (Estados Unidos)”, añadió.

Reuters

Algunas personas que viajaban en otra caravana migrante a principios de esta semana se quejaron de haber sido objeto de un trato brutal por parte de funcionarios mexicanos, mientras que el INM condenó los incidentes de violencia capturados en video.

Al ser cuestionado sobre los enfrentamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien instó a los migrantes a quedarse en el sur de México, aseguró que reiterará al gobierno de Estados Unidos que es necesario otorgar visas de trabajo temporales.

La semana próxima a más tardar le envío una carta al presidente Joe Biden, porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas, la gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad.

De acuerdo con el INM, del 1 de enero al 31 de agosto de ese año se han identificado a 147 mil 033 migrantes en condiciones irregulares dentro del territorio mexicano.

Te puede interesar: Agentes de Migración que patearon a haitiano fueron dados de baja: AMLO