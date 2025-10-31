Hombre cae de poste tras recibir una descarga eléctrica en Santa Catarina |VIDEO

Vecinos del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, captaron el momento cuando un hombre sufrió una descarga eléctrica y cayó de un poste a una altura aproximada de ocho metros.

El incidente ocurrió la mañana de este miércoles, en el cruce de las calles San Juan del Río y San Germán, en la colonia San Gilberto.

Según los primeros reportes, el hombre, identificado solo como Moisés, de entre 35 y 40 años, el cual, subió hasta la parte más alta de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Uno de los testigos grabó el momento, donde se observa a Moisés sentado sobre el poste antes de intentar sujetarse de los cables.

Un hombre sufrió ayer una descarga de 13 mil voltios y cayó de unos 8 metros de un poste de luz, en Santa Catarina; se desconoce su estado al momento. #elnorteseguridad

Más información: https://t.co/r29eXrThQi pic.twitter.com/GUs69CiwWx — elnortelocal (@elnortelocal) October 30, 2025

En ese instante, recibió una fuerte descarga eléctrica que provocó un estallido de chispas y lo hizo caer al vacío. Las fuertes imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

Minutos después, rescatistas y paramédicos llegaron al lugar para auxiliar al hombre, quien se encontraba en estado de shock.

⚡️Hombre sufre caída de una altura de 8 metros tras electrocutarse en #SantaCatarina. https://t.co/nhtIggqzsI — INFO7MTY (@info7mty) October 30, 2025

Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia a la clínica 21 del IMSS, donde recibe atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha confirmado su estado de salud, pero autoridades locales exhortaron a la población a evitar acercarse a postes eléctricos o realizar maniobras peligrosas que puedan derivar en tragedias.