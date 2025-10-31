ALERTA AMBER: Buscan a los hermanitos Ayla y Dylan; desaparecieron en Tarimoro, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) ha lanzado una Alerta Amber de carácter urgente, solicitando la colaboración de toda la sociedad para localizar a dos hermanos menores de edad, Ayla Julietta Sánchez Espinosa, de tan solo 1 año, y Dylan Jesús Sánchez Sánchez, de 5 años.

La angustia en este caso es palpable, ya que ambos desaparecieron al mismo tiempo y se teme por su bienestar.

El reporte oficial, con número FGEG-AAGTO-827/2025, fue emitido este lunes 27 de octubre, un día después de que se les viera por última vez, marcando el inicio de una carrera contrarreloj para encontrarlos sanos y salvos.

Hermanos desaparecidos en Tarimoro, Guanajuato

La desaparición de los hermanos Sánchez tuvo lugar en el municipio de Tarimoro, Guanajuato, el pasado domingo 26 de octubre de 2025. Según la información proporcionada por la FGEG, Ayla y Dylan fueron vistos por última vez en compañía de su progenitora (su madre). Desde ese momento, se perdió todo contacto y se desconoce el paradero de los tres.

Las autoridades han sido claras al señalar que los menores se encuentran en "inminente peligro de sufrir un grave daño". Esta clasificación de alto riesgo se debe a su corta edad.

Ayla, una bebé de un año, depende completamente de cuidados específicos para su bienestar, mientras que Dylan, de 5 años, es igualmente vulnerable y podría no ser capaz de pedir ayuda o comprender el peligro de su situación. La Fiscalía subraya que, dada su minoría de edad, ambos pueden ser fácilmente víctimas de la comisión de un delito.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Ayla Julietta Sánchez Espinosa y del niño Dylan Jesús Sánchez Sánchez de 1 y 5 años, Tarimoro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlos! pic.twitter.com/toIBhRQPhs — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 27, 2025

Características de Ayla y Dylan, niños desaparecidos en Guanajuato

Para que la búsqueda sea efectiva, la Fiscalía ha difundido las fotografías y características físicas de ambos niños, pidiendo a la población que preste atención a cualquier menor que coincida con sus descripciones. La difusión de sus rostros es vital en las primeras horas.

Ayla Julietta Sánchez Espinosa:

Edad: 1 año.

1 año. Estatura: 60 centímetros.

60 centímetros. Peso: 10 kilogramos.

10 kilogramos. Cabello: Lacio y de color castaño claro.

Lacio y de color castaño claro. Ojos: Redondos, en tono café claro.

Redondos, en tono café claro. Señas Particulares: Ninguna reportada.

Dylan Jesús Sánchez Sánchez:

Edad: 5 años.

5 años. Estatura: 1.20 metros.

1.20 metros. Peso: 25 kilogramos.

25 kilogramos. Cabello: Lacio y de color castaño oscuro.

Lacio y de color castaño oscuro. Ojos: Ovalados, en tono café oscuro.

Ovalados, en tono café oscuro. Señas Particulares: Ninguno reportado.

La ausencia de señas particulares, como cicatrices o lunares evidentes, hace que la identificación dependa aún más de sus rasgos faciales y de la ropa que pudieran llevar en el momento de su desaparición.

La FGEG exhorta a la población a que, si cuenta con cualquier información que pueda llevar al paradero de Ayla Julietta y Dylan Jesús, se comunique de manera inmediata y confidencial. Cualquier dato, por insignificante que parezca —un avistamiento, un vehículo sospechoso, o cualquier detalle sobre la última vez que fueron vistos— puede ser la pieza clave que resuelva este caso.

Las autoridades enfatizan la importancia de no tomar ninguna acción por cuenta propia ni intentar intervenir. Lo correcto es reportar la información de inmediato a los números oficiales para que el personal capacitado pueda actuar de forma segura.

Los números de contacto son:

