“Llego tarde, por favor”: Detienen a un hombre cuando presuntamente se dirigía a su boda en Tlaxcala: lo acusan de robo

¿De verdad iba a su boda? Un hombre fue detenido por elementos municipales en San Juan Huactzinco, Tlaxcala, cuando, presuntamente, se dirigía a celebrar su ceremonia; los vecinos lo acusan de robo.

Entre gritos y llanto, el sujeto le suplicaba a los policías no ser arrestado mientras era subido a una unidad oficial.

Vecinos acusan a hombre de robo en Tlaxcala

Según las versiones de los vecinos de Tlaxcala, la detención estaría vinculada a un presunto robo que habría sido cometido por el hombre.

Los vecinos expresaron su molestia y aseguraron que la acción policial era justificada, aunque hasta el momento no existen declaraciones oficiales que confirmen los cargos.

Un hombre fue detenido cuando iba rumbo a su boda en San Juan Huactzingo, Tlaxcala; fue captado llorando mientras los elementos lo subían a la patrulla 🚔 pic.twitter.com/lajpvd2P6r — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) October 30, 2025

El momento de la detención fue grabada por las personas que se encontraban en el lugar, en él, se puede escuchar que el hombre dice: "Llego tarde, por favor, necesito hablar con mi abogado y mi familia, aguanta jefe, por favor me arrepiento, por Jesucristo ya tengo mi cruz".

Hasta el momento, no se sabe si el hombre decía la verdad sobre su presunta boda o simplemente estaba encubriendo el robo, por lo que aumenta la duda sobre los motivos reales de la detención.

Muere hombre dentro de un hotel en Tlaxcala

El pasado 28 de octubre, se registró una fuerte movilización dentro del hotel El Moro, ubicado en el municipio de Totolac, en el estado de Tlaxcala, donde murió un hombre de 50 años, luego de ingresar con una joven.

En el hotel ubicado en la privada La Cerrada, trabajadores pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia, donde al ingresar a una de las habitaciones, confirmaron que el hombre, de aproximadamente 50 años de edad, no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría fallecido como consecuencia de un infarto agudo al miocardio, por lo que la zona fue acordonada hasta el arribo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para la realización de las diligencias correspondientes.