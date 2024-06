Brenda Quevedo queda en libertad condicional, luego de 15 años tras las rejas por el caso Wallace

Un juez federal concedió el cambio de medida cautelar a Brenda Quevedo señalada por su probable participación en el secuestro y desaparición del empresario Hugo Alberto Wallace; Quevedo tendrá que usar un brazalete y no podrá abandonar su casa.

En audiencia celebrada en el Centro de Justicia penal Federal se le concedió el arraigo domiciliario con vigilancia de la Policía Federal Ministerial, uso de localizador electrónico cuyo costo correrá a cargo de la Fiscalía, quien lo solicitó, así como la prohibición de salir sin autorización judicial de la zona conurbada de la Ciudad de México, ni del país, además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas o su domicilio.

¿Por qué otorgaron libertad condicional a Brenda Quevedo?

La decisión del juez federal fue con base en la resolución del Primer Tribunal Colegiado de apelación del Primer Circuito en el Toca Penal 176/2022 de fecha 21 de junio, al considerar que no se justifica la prolongación de la prisión preventiva por tratarse de una medida excepcional y al no existir una necesidad actual y real para que la misma continúe, ya que los factores que en su momento la justificaron han variado con el transcurso del tiempo.

Dentro de los antecedentes del caso Wallace, Brenda Quevedo Cruz fue capturada el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009, acusada por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en la modalidad de secuestro.

Brenda Quevedo ha estado 15 años en prisión preventiva

De acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública quien tiene la representación legal de Brenda Quevedo, desde septiembre de 2019, impulsó diversas acciones legales con la finalidad contra la prisión preventiva impuesta en su contra dentro de la causa penal 286/2019 del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, argumentando que la prolongación del plazo para ser juzgada y por lo tanto de la prisión preventiva por más de 15 años a la que estuvo sujeta, no era razonable y, por el contrario, resultaba excesiva.

Al analizar el caso y el tiempo que un estuvo sujeta a la prisión preventiva, los juzgadores determinaron que, el plazo al que había estado sujeta Brenda Quevedo era razonable, pero no procede prolongar la prisión preventiva, pues dicha medida actualmente no es proporcional ni adecuada, toda vez que no existe una necesidad actual y real para que la misma continúe, por lo tanto debía imponerse una medida de control diversa.

CNDH señala que Quevedo fue torturada sexualmente durante su detención

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Brenda Quevedo es sobreviviente de actos de tortura sexual, ocurrida en el contexto de su detención y privación de la libertad, violaciones como lo señala en la recomendación VG127/2023, asi como en la Opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en dónde señaló su preocupación, al ser uno de los muchos casos que se le han presentado relacionados con la privación arbitraria de la libertad que podrían dar cuenta de una práctica sistemática.

Además, su caso se encuentra en etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.