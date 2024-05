Madre buscadora reporta hallazgo de posibles restos humanos en Cerro de las Tres Cruces, Iztapalapa

Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, denunció en sus redes sociales este jueves 30 de mayo que en la zona oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, localizó restos en el Cerro de las tres Cruces, hechos que fueron atendidos por las autoridades ante el reporte en el que se alertaba del hallazgo de restos posiblemente humanos.

La información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México indica que policías de la dependencia recibieron una denuncia, a través del número de emergencias 911, del hallazgo de restos posiblemente humanos en el cruce de las calles Enebro y la calle Higuera, en la colonia Xalpa, en las inmediaciones del Cerro de las Tres Cruces.

“Aquí está otro cuerpo, está el cráneo, están todas las piezas del cuerpo y está una tela blanca, como una camisa blanca, no se mira otra vestimenta, solamente eso. Van tres cuerpos al momento”, dijo la activista en un video publicado en X, en donde comentó “Sí, encontramos restos en el Cerro de las Tres Cruces, en Iztapalapa, Ciudad de México”.

Sólo pido que no escondan, que no nieguen estos restos, mejor hagan lo posible para que regresen a casa. Alguien los espera. Aquí en Iztapalapa como en todo México, encontramos huesos, triste realidad, pero así es. Sigamos buscando



Fiscalía de CDMX investiga hallazgo de supuestos restos humanos

Los elementos de la institución acudieron al lugar para acordonar la zona en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y de la Comisión de Búsqueda, ambas de la Ciudad de México, quienes se encargarán de llevar a cabo las acciones correspondientes ante la posibilidad de que se trate del cuerpo de alguna persona que haya sido reportada como desaparecida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ante el posible hallazgo de restos óseos endicho predio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, la institución inició, por noticia criminal, una carpeta de investigación.

Personal ministerial de la Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), agentes de la Policía de Investigación (PDI) y expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales se desplazaron al sitio. En tanto, la dependencia aseguró que se llevaría a cabo una exhaustiva investigación para llegar a la verdad de los hechos.

Madre buscadora denuncia crematorio clandestino entre Tláhuac e Iztapalapa

El 30 de abril pasado, justo hace un mes, Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, dio a conocer en sus redes sociales que había encontrado un crematorio clandestino entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

“Acabamos de encontrar este crematorio clandestino, al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac”, dijo en un video en su cuenta de X.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, la activista dijo que en la zona había lo que parecían ser restos humanos, ropa, credenciales de elector de mujeres y libretas de niños.

“Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podía haber restos y repito, no busco justicia, solo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, escribió.

Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños.

Hallan a propietarios de credenciales encontradas en supuesto crematorio clandestino

Pero posteriormente, el 1 de mayo pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia informaron que realizaron trabajos de búsqueda y acompañamiento a colectivos de personas buscadoras ante el reporte de un supuesto crematorio clandestino, y localizaron con vida a las personas propietarias de algunos objetos encontrados en el lugar.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que “las diligencias realizadas en conjunto con la Fiscalía tuvieron como resultado la localización con vida de dos personas que aparentemente fueron víctima del delito de desaparición, debido a que las primeras informaciones notificaron la presencia de una credencial de elector de una mujer Laura Angélica “N” y una credencial escolar de un menor de edad Álvaro “N”, por lo que desde la mañana de este día se desplegaron equipos en combinación con la Comisión de Búsqueda del Estado de México”.

#CDMX | Macrabro hallazgo de #fosa clandestina en los límites de Tláhuac e #Iztapalapa.



Laura Angélica “N” fue ubicada en su domicilio en la colonia Avándaro en Valle del Chalco, en el Estado de México, sana y salva, quien informó que había sido objeto de un robo de celular y que en el celular iba esta identificación que se encontró en el en el sitio.

Y en la colonia de la Polvorilla en la alcaldía Iztapalapa, policías de la Ciudad de México ubicaron un domicilio, donde encontraron al menor de edad Álvaro “N” sano y salvo. Sus padres comentaron que habían desechado útiles escolares y distintos materiales escolares de un ciclo anterior y que es muy probable que la credencial se haya traspapelado en ellos.

En tanto, sobre el supuesto crematorio clandestino, se informó que una vez que se analizaron los indicios recabados y de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, se determinó que los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna.

Aunado a lo anterior, personal pericial analizó diversas muestras de cenizas, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales, como plásticos, llantas y basura, por citar algunos y no eran de restos humanos.