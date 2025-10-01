¿Debes renovar la tarjeta INAPAM? Requisitos para poder tramitarla en octubre 2025

¿Ya tienes 60 años? Si estás pensando tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos los requisitos indispensables para obtenerla.

Con esta credencial pueden acceder a diversos descuentos en el transporte público, servicios de salud, medicamentos, alimentación, entre otros. Aunque muchos se preguntan ¿cada cuánto debe renovarse?

Requisitos para obtener la tarjeta INAPAM en 2025

El trámite es totalmente gratuito, pero debes acudir personalmente, ya que no puede hacerse en línea ni por medio de un tercero. A continuación te enlistamos los requisitos que debes llevar en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).



CURP.

Acta de nacimiento (copia certificada).

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de luz, agua, predial, teléfono).

Dos fotografías tamaño infantil recientes, en blanco y negro o a color, sin lentes ni gorra.

A quien elijas como tu contacto de emergencia, esta persona debe llevar:



CURP actualizado.

Número telefónico.

🔴Atención #AdultosMayores

Si ya cuentas con tu credencial del #INAPAM, ¡no necesitas renovarla! Todas siguen siendo válidas y puedes utilizarla para identificarte y disfrutar de sus beneficios.



Consulta el directorio aquí: https://t.co/D0KL2fhOPd#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/IcY6tIqDW3 — Bienestar (@bienestarmx) July 23, 2025

¿Cómo ubicar los módulos de atención para obtener la tarjeta INAPAM?

Para localizar el módulo más cercano, ingresa al sitio oficial: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/. Selecciona tu estado y municipio para ver todas las sedes habilitadas y sus direcciones.

No es necesario agendar cita; solo acude directamente al módulo. Recuerda que los horarios pueden variar según la ubicación, pero en general la atención es de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas.

#Comunicado 📰 | Secretaría de Bienestar exhorta a adultos mayores de 60 años a tramitar la credencial del #Inapam



Más información en: https://t.co/rYQuJOY4ZY pic.twitter.com/DT6iHiyGVZ — Bienestar (@bienestarmx) April 28, 2025

¿Cada cuánto se renueva la tarjeta INAPAM?

Una de las dudas más frecuentes es si la tarjeta tiene vencimiento. La respuesta es no, la credencial de INAPAM no caduca, a excepción de los siguientes casos:



Si cambias de domicilio y necesitas actualizar tus datos.

Si extravías la tarjeta o te la roban.

Si está en mal estado y ya no es legible.

Fuera de esas situaciones, la tarjeta que tramites en octubre seguirá siendo válida de manera permanente. En caso de que necesites cambiarla, el trámite no tiene ningún costo.

Descuentos y beneficios de la Tarjeta INAPAM

Uno de los principales atractivos de esta credencial son los descuentos y apoyos exclusivos para adultos mayores, que incluyen:



Hasta 50% de descuento en transporte. En el caso de la CDMX, en algunos es gratuito.

Descuentos en servicios médicos y medicamentos, tanto en farmacias como en clínicas privadas.

Asesorías o servicios legales

Rebajas en el pago del predial, agua y servicios municipales en varios estados y municipios.

Descuentos en tiendas de autoservicio, ropa, alimentos y hasta en servicios funerarios.

En este enlace puedes consultar la lista completa de beneficios, los cuales están divididos en categorías.

