¿Lo sentiste? Reportan fuertes microsismos en Naucalpan, Estado de México

La tarde de este jueves 20 de noviembre, se registraron tres fuertes microsismos en Naucalpan, Estado de México (Edomex) que sorprendieron a los vecinos del estado.

De acuerdo con los datos preliminares, el primer movimiento se registró a las 16:36 horas, con una magnitud de 2.3, una longitud de -99.25 y con una profundidad de 1 kilómetro.

El segundo fue a las 16:43 horas, con una magnitud de 2.5 (siendo este el más fuerte de los tres), con una longitud de -99.27 y una profundidad de 1 kilómetro, lo que podría explicar que varias personas lo hayan percibido a pesar de su baja magnitud.

Finalmente, el tercero, tuvo una magnitud de 1.6, una profundidad de 1 kilómetro y una longitud de -99.25. Autoridades y sistemas de monitoreo aún trabajan en confirmar con precisión la ubicación del epicentro del microsismo.