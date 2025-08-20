Extranjeros detenidos por el asalto a Miguel Navarrete en Polanco

El caso de Miguel Navarrete, víctima de un asalto en Polanco, fue expuesto por redes sociales el pasado 4 de agosto, ya que desde un inicio su demanda mostró trabas por parte de la Fiscalía de la CDMX, sin embargo, 15 días después fueron detenidos dos extranjeros por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), relacionados con el robo.

Trabas en denuncia con pruebas en mano; caso de Miguel Navarrete

El asalto que sufrió Miguel Navarrete en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, no solo representó la pérdida de pertenencias de valor, sino el inicio de un camino lleno de burocracia y obstáculos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Aunque contaba con fotos de los responsables utilizando sus tarjetas y pruebas contundentes, la atención que recibió, según relató, estuvo marcada por indiferencia y dilaciones que parecían tener como propósito desalentarlo.

Miguel compartió en redes sociales que, lejos de encontrar empatía, su denuncia se convirtió en una experiencia desgastante. “Todo está hecho para que te canses y te rindas”.

Miguel Navarrete fue asaltado en Polanco y obtuvo fotos de los delincuentes usando sus tarjetas. Denunció en línea… pero al dar seguimiento vivió un viacrucis en la @FiscaliaCDMX .



"Todo está hecho para que te canses y abandones el caso", denuncia.

Además, fue enviado de un área a otra sin razón clara, obligado a llamar al 911 para un folio que no correspondía a este tipo de delitos y, finalmente, enfrentado a la falta de disposición de los funcionarios para recibir sus pruebas.

Uno de los momentos más frustrantes, según Miguel, ocurrió cuando un policía de investigación se negó a aceptar las imágenes desde su celular y le exigió presentarlas en una memoria USB.

Tras conseguir el dispositivo, fue regresado a otra oficina, en un ir y venir que alargó la demanda horas. Al final, la denuncia quedó registrada como una simple lista de objetos robados, sin detallar la información clave para identificar a los ladrones.

Detienen a presuntos asaltantes de Miguel Navarrete

Pese a las trabas puestas por las mismas autoridades, el caso avanzó gracias a las labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ya que mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y vigilancias en campo, se identificó un vehículo blanco usado en la huida y, tras un operativo en Jardines del Pedregal, fueron detenidos dos hombres extranjeros de 53 y 69 años.

En atención a esta denuncia, resultado de trabajos de investigación y del seguimiento a través de los Centros #C2 y el @C5_CDMX, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @AlcaldiaAO, a dos ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados al robo de los objetos personales del

Durante la revisión se aseguraron dos teléfonos, un automóvil con placas del Estado de México y 393 bolsitas con un vegetal verde con características de marihuana.

Ambos detenidos, de nacionalidad peruana, cuentan con antecedentes por robo y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.