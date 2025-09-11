Biblioteca Vasconcelos cierra sus puertas, ¿qué hacer si tienes libros prestados?

Seguro alguna vez acudiste a la Biblioteca Vasconcelos para estudiar, trabajar o simplemente recorrer sus pasillos. Hoy, 11 de septiembre, la noticia sorprendió a miles de usuarios: el recinto anunció a través de sus redes sociales que permanecerá cerrado temporalmente.

El comunicado oficial señala: “Debido a acciones del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), la biblioteca permanecerá cerrada temporalmente. Lamentamos las afectaciones y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de espacios culturales seguros y abiertos al diálogo”.

El aviso encendió las alarmas entre lectores y estudiantes que dependen del recinto, considerado uno de los más importantes del país.

¿Por qué está cerrada la Biblioteca Vasconcelos?

El comunicado oficial no explica a detalle los motivos del cierre, solo menciona que fue una decisión del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC). Sin embargo, se especula en redes que detrás de esta medida hay inconformidades por las condiciones en las que opera la biblioteca: falta de mantenimiento, problemas con elevadores, escasez de insumos y carencias que vienen arrastrando desde hace tiempo.

De manera extraoficial, se sabe que el cierre busca presionar para que estas demandas laborales sean atendidas. Mientras tanto, todas las actividades programadas en el recinto quedaron suspendidas.

¿Qué pasa si tengo libros prestados de la Biblioteca Vasconcelos?

Una de las principales dudas entre los usuarios es qué ocurrirá con el servicio de préstamo. La biblioteca aclaró en sus redes que no habrá sanciones por retrasos en la devolución de libros mientras dure el cierre.

Además, es importante destacar que el recinto cuenta con una máquina externa cercana a la entrada principal, habilitada para recibir devoluciones aun cuando el inmueble se mantenga cerrado.

Empleados señalaron deterioro de biblioteca Vasconcelos en mayo

No es la primera vez que se denuncian problemas dentro de la Vasconcelos. En meses pasados, empleados señalaron el deterioro de las instalaciones: elevadores fuera de servicio, carencia de suministros básicos, fallas en la iluminación y reducción del acceso a computadoras e internet.

De acuerdo con el sindicato, hasta 2018 las condiciones eran más estables; hoy, la biblioteca enfrenta un panorama de abandono que preocupa tanto a trabajadores como a usuarios.

Por ahora, el futuro del recinto permanece incierto, mientras lectores y estudiantes esperan una pronta reapertura.