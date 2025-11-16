Momento exacto de la balacera en carrera de caballos en Parral, Chihuahua; reportan siete muertos

Una balacera registrada la tarde de este sábado durante una carrera de caballos en el carril “Santa Teresa”, ubicado en el Parral, al sur de Chihuahua, capital rumbo al municipio de Jiménez, dejó un saldo preliminar de siete personas muertas.

Balacera deja siete personas muertas en Chihuahua

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de sujetos armados llegó al lugar e ingresó directamente al área donde se desarrollaban carreras de caballos, abriendo fuego contra los asistentes.

Autoridades locales informaron que, tras el ataque, se implementaron cierres de caminos debido a que se han reportado varios enfrentamientos entre grupos criminales en distintos puntos de la zona de Jiménez, Chihuahua.

Hasta el momento se tiene un sado de siete personas sin vida, durante la balacera registrada en una carrera de caballos en el Parral.

Las corporaciones de seguridad mantienen un operativo activo para asegurar el área y recabar información sobre los responsables.

Mantienen cerrada la carretera Parral–Jiménez

Por medio de las redes sociales oficiales de Municipio De Parral Chihuahua, emitió un comunicado urgente en el que pide a la población evitar transitar por la carretera Parral–Jiménez, específicamente en el tramo conocido como Carril Santa Teresa, debido a los hechos de violencia registrados en la zona.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que mantiene presencia en el área y trabaja para restablecer el orden. Las autoridades señalaron que, una vez que la situación sea controlada, se dará nueva información a través de los canales oficiales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no había ofrecido información sobre el incidente, y no se reportaban detenciones vinculadas a estos hechos.

Homicidios en México

Según el reporte del INEGI, del total de homicidios registrados en el país durante el año 2024, el 87.8% de ellos fueron hombres, mientras el 11.1% corresponde a mujeres; en el 1.1% de los casos el sexo no fue especificado.

Por otro lado, los grupos de edad con el mayor número de homicidios, tanto en mujeres como en hombres, fue de los 15 a 24 años de edad, seguido por las personas de 25 a 34 años en México.