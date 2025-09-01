¡Nuevo mes de cotizaciones! Cierre de BMV y Wall Street hoy 1 de septiembre 2025

¡Comienza un nuevo mes de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este lunes 1 de septiembre de 2025. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de mercados.

Bolsa Mexicana de Valores hoy 1 de septiembre

El principal índice accionario de la BMV cerró con 58,865.03 puntos , con una subida de 0.27% 0 156.17 puntos, en comparación con la jornada del pasado viernes.

Pese a la expectativa por los datos del mercado laboral estadounidense, el peso mexicano se mantuvo estable y finalizó este lunes en 18.6428 unidades frente al dólar.

¿Cómo cierra Wall Street este 1 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 1 de septiembre de 2025 con bajas en sus cotizaciones debido a que los inversionistas están a la espera de datos económicos de Estados Unidos para esta semana.



S&P 500 perdió 0.64%, para cerrar en 6,460.26 puntos.

Nasdaq Composite restó 1.15%, hasta las 21,455.55 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.20%, hasta las 45,544.88 unidades

Precio del dólar en México hoy 1 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 1 de septiembre de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $19.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy jueves 1 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 1 de septiembre de 2025, se ubica en 109 mil 115 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.77% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 34 mil 529 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo 1 de septiembre 2025

El precio del crudo por su parte también se vio afectado, tras preocupaciones por ataques aéreos en Rusia y Ucrania, los cuales podrían provocar interrupciones en el suministro.

