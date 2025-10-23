Precio del dólar HOY 23 de octubre: Petróleo se dispara y el peso resiste al “súper dólar”

Este jueves 23 de octubre los mercados financieros viven una batalla de gigantes. Por un lado, el “súper dólar” sigue fuerte en todo el mundo, subiendo contra el yen japonés mientras los operadores esperan nerviosos los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán mañana.

Pero, por otro lado, el precio del petróleo se disparó más de un 5% esta mañana. Esta alza, provocada por nuevas sanciones de EE.UU. a Rusia, está dando un fuerte respaldo al peso mexicano, ayudándole a resistir la presión del dólar y operar con estabilidad en la penúltima jornada de la semana.

Precio del dólar hoy jueves 23 de octubre de 2025 en Banco Azteca

Gracias a este soporte del petróleo, el tipo de cambio se mantiene estable. En Banco Azteca, el precio del dólar se ubica este jueves en $17.10 pesos a la compra y se vende en $18.94 pesos.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en su amplio horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, el Euro se cotiza hoy en $20.60 pesos a la compra y $22.85 pesos a la venta; mientras que el Dólar Canadiense se encuentra en $11.45 pesos a la compra y $13.75 pesos a la venta.

Precio de la Plata Libertad hoy 23 de octubre

Para los inversionistas en metales, la onza de Plata Libertad tiene un valor hoy de $929.00 pesos a la compra y $1,029.00 pesos a la venta en ventanillas bancarias.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 23 de octubre?

En un mercado con fuerzas divididas, las criptomonedas operan con calma. El precio del Bitcoin se mantiene estable este jueves, cotizando alrededor de los 109 mil 685 dólares, equivalentes a aproximadamente 2 millones 20 mil 494 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del petróleo este jueves 23 de octubre?

El mercado energético es la gran noticia del día. Los precios del “oro negro” se dispararon más de un 5% después de que Estados Unidos impuso sanciones a los principales proveedores rusos, Rosneft y Lukoil, por la guerra en Ucrania.



Petróleo Brent: Avanza 3.39 dólares (5.4%), a $65.98 dólares el barril.

Avanza 3.39 dólares (5.4%), a el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Suma 3.31 dólares (5.7%), a $61.81 dólares .

Suma 3.31 dólares (5.7%), a . Mezcla Mexicana de Exportación: Cierre de la jornada anterior en $55.95 dólares

Con información de REUTERS.