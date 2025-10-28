¡Multas superan los dos mil! Autos que descansan por el Hoy No Circula este martes

Este martes 28 de octubre, el programa Hoy No Circula se aplica de manera habitual en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y los municipios conurbados del Valle de Toluca, según lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Las autoridades ambientales confirmaron que no habrá modificaciones ni suspensiones derivadas de contingencias, por lo que el calendario de restricciones vehiculares se mantiene sin cambios.

¿Qué autos no circulan este martes 28 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial, este martes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma 1 o 2.

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tanto en la capital del país como en los municipios del Estado de México que participan en el programa.

Quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, de personas con discapacidad, de transporte público y los vehículos de carga con permiso especial.

El objetivo del programa es reducir la contaminación atmosférica y descongestionar las vialidades, especialmente en las zonas metropolitanas donde la circulación vehicular alcanza niveles críticos.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en tres zonas metropolitanas principales del Estado de México:



Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT):

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.



Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST):

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.



Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Sanciones por incumplir el programa Hoy No Circula

Circular en un día restringido puede derivar en multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a $2,170 y $3,257 pesos, además del retiro del vehículo al corralón si no cuenta con verificación vigente o reincide en la falta.

Las autoridades recomiendan a los conductores verificar diariamente si su automóvil puede circular, especialmente cuando se anuncian medidas como el Doble Hoy No Circula o se presentan altos niveles de ozono y partículas contaminantes.