¿En cuánto está la gasolina hoy 26 de septiembre y dónde está más barata?

¡Atención! Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, 26 de septiembre, para que encuentres la opción más conveniente para tu bolsillo.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 26 de septiembre

Gasolina Regular : $23.49 pesos por litro

: $23.49 pesos por litro Gasolina Premium : $25.80 pesos por litro

: $25.80 pesos por litro Diésel: $26.18 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 26 de septiembre

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.55 pesos

por litro: $12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular : $23.48 pesos por litro

: $23.48 pesos por litro Gasolina Premium : $25.60 pesos por litro

: $25.60 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular : $23.60 pesos por litro

: $23.60 pesos por litro Gasolina Premium : $25.25 pesos por litro

: $25.25 pesos por litro Diésel: $25.72 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular : $23.92 pesos por litro

: $23.92 pesos por litro Gasolina Premium : $26.28 pesos por litro

: $26.28 pesos por litro Diésel: $26.21 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular : $23.64 pesos por litro

: $23.64 pesos por litro Gasolina Premium : $27.13 pesos por litro

: $27.13 pesos por litro Diésel: $25.88 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la capital, se mantiene como una de las zonas más económicas para la gasolina regular hoy, con un precio de $23.48 pesos por litro. En contraste, Jalisco presenta el costo más alto entre las ciudades analizadas, con la gasolina regular cotizando en $23.92 pesos por litro.

Hoy No Circula para este viernes 26 de septiembre

Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este viernes 26 de septiembre, los autos que deben quedarse en casa son:

Placas : 9 y 0

: 9 y 0 Holograma : 1 y 2

: 1 y 2 Engomado: Azul