Atentado contra Ciro Gómez Leyva: condenan a 11 años al “Haza” por su participación en el ataque

Este lunes 29 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la sentencia contra Erick Hazael “R”, conocido como “El Haza”, tras haber participado en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022 en la Ciudad de México (CDMX).

Erick Hazael enfrentará una pena de 11 años en prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa. Con esta sentencia, ya suman 12 personas identificadas en la organización que planeó y ejecutó el ataque.

¿Quién es “El Haza” y cuál fue su papel en el atentado?

De acuerdo con las investigaciones, “El Haza” fue quien manejó la motocicleta en la que viajaba Héctor Eduardo, alias “El Bart”, responsable de disparar contra la camioneta del periodista aquel 15 de diciembre.

Cabe recordar que la agresión ocurrió mientras la víctima salía de su lugar de trabajo y se disponía a ir a su casa, cuando sujetos encapuchados abrieron fuego contra el vehículo blindado.

Por ello, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo el caso al considerar que el atentado tenía como propósito limitar y menoscabar el derecho a la libertad de expresión.

Más sentencias en el caso Ciro Gómez Leyva

El fallo contra “El Haza” se suma a las recientes condenas dictadas en agosto contra Juan “C” alias “El Dedos” e Israel “J” alias “El Yeye”, ambos sentenciados a 11 años y un mes de cárcel.

También se destaca la condena contra Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, quien aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a 12 años de prisión.

Durante su proceso, “El Pool” señaló al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, como el que habría ordenado la agresión.

Cronología del atentado contra Ciro Gómez Leyva

A finales de 2022, el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, reveló detalles importantes del atentado, que se obtuvieron gracias a cámaras de seguridad:



22:40: Un vehículo Seat Ibiza color negro se estaciona cerca de las inmediaciones de la televisora.

23:02 horas: Ciro Gómez Leyva se dirige a su domicilio. Minutos después, una motocicleta y dos vehículos lo siguieron hasta la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón.

23:10 horas: Los sicarios abren fuego contra el periodista.

23:12 horas: Los atacantes huyen hacia la zona de Insurgentes y luego hacia el Estado de México.

Debido a la coordinación entre 2 vehículos y una motocicleta, se pudo establecer que el ataque fue planeado con anticipación. Además de que días antes, los agresores estuvieron siguiendo al periodista para conocer la ruta que tomaba de su casa al trabajo.