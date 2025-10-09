¿Cómo va la Bolsa Mexicana de Valores? Así cierran los mercados hoy 9 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la jornada de este 9 de octubre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de la BMV.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 9 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este jueves con una ligera baja, en línea con un entorno financiero internacional mixto y la cautela de los inversionistas ante los próximos reportes corporativos.

El principal indicador del mercado, el S&P/BMV IPC, concluyó en 60,819.31 unidades, lo que representó una variación negativa de 0.11%, equivalente a una pérdida de 69.25 puntos respecto a la sesión previa.

Durante la jornada se registró un volumen de operación de 169.9 millones de títulos, reflejo de un mercado con actividad moderada y movimientos contenidos.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 9 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 9 de octubre de 2025 con bajas tras dos días de aumentos consecutivos, frenando un repunto récord a medida que se acercan las ganancias.



S&P 500 subió 0.58%, para cerrar en 6,753.72 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 1.12%, hasta las 23,042.38 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.00%, hasta las 46,601.78 unidades

Precio del dólar en México hoy 9 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 9 de octubre 2025 en $17.35 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 9 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 8 de octubre de 2025, se ubica en 121 mil 038 dólares por unidad, registrando una baja del 1.89% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 225 mil 239 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 9 de octubre 2025

El precio del petróleo cerró con bajas este jueves 9 de octubre 2025 después de que Israel y el grupo militante palestino Hamas firmaron un acuerdo para cesar el fuego en Gaza.

