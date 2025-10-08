¿Abriste un PDF sospechoso en tu correo? Lo que debes hacer para evitar un fraude

Recibir correos electrónicos con archivos adjuntos puede ser algo normal del día a día; sin embargo, algunos estafadores utilizan este medio para robar datos personales y financieros, pero ¿qué hacer si abrí un PDF sospechoso?

¿Qué hacer si abriste un PDF sospechoso? 5 pasos a seguir

¡Protege tu infromación! Expertos compartes los pasos a seguir en caso de abrir un PDF sospechoso por accidente.



Desconecta tu dispositivo de internet . Esto reducirá las posibilidades de que el malware se propague a tus dispositivos conectados a la red.

. Esto reducirá las posibilidades de que el se propague a tus a la red. Haz una copia de seguridad de tus datos . Los cibercriminales podrían borrar toda tu información al acceder a tu dispositivo.

. Los cibercriminales podrían borrar toda tu información al acceder a tu dispositivo. Analiza tu dispositivo con un software antivirus . Instalarlo podría ayudarte a detectar, detener y eliminar los malware que intenten ingresar a tus dispositivos.

. Instalarlo podría ayudarte a detectar, detener y eliminar los malware que intenten ingresar a tus dispositivos. Actualiza tus contraseñas y habilita la autenticación MFA. Esto evitara que los ciberdelincuentes entren a tus cuentas de banco o personales; recuerda que las claves deben contar con elementos de seguridad.

Esto evitara que los ciberdelincuentes entren a tus o personales; recuerda que las claves deben contar con elementos de seguridad. Pon una alerta de fraude en tu informe crediticio. Con ello, los delincuentes no podrán acceder a información sensible como cuentas de banco. Puedes hacerlo agencias de crédito.

Señales para identificar un PDF sospechoso

Existen algunas señales que pueden indicarnos que un PDF es sospechoso o que contiene algún virus, pero ¿cuáles son?



Remitente desconocido o poco familiar. Las direcciones suelen ser extrañas o estar mal escritas.

El archivo suele ser más grande para el tipo de documento que es.

Nombre con extensiones dobles como “ documento.pdf.exe ”.

”. Solitudes dentro del PDF para activar JavaScript p descargar contenido adicional.

Una de la señales más claras es la lentitud que presentara tu dispositivo tras abrir el documento, por lo que se recomienda estar atento a las señales de alerta.

¿Cómo protegerse de los PDF sospechosos en correo electrónico?

¡No caigas en trampas! Te compartimos algunos consejos para evitar ser víctima de estafa al momento de recibir un correo electrónico sospechoso.



No abras archivos adjuntos no solicitados en correos electrónicos o mensajes de texto.

Presta atención a las advertencias de proveedores de servicios en correo electrónico.

Utiliza un lector de PDF seguro.

Marca los correos electrónicos sospechosos como spam.

Además, expertos recomiendan recurrir a un software antivirus para analizar los archivos adjuntos de los correos electrónicos antes de abrirlos.