Precio de la gasolina hoy 9 de octubre: Prepárate para la quincena y el fin de semana

Conoce el precio de los combustibles para este jueves 9 de octubre, tanto la gasolina magna y premium, en distintos puntos de México: CDMX, Edomex, Jalisco, Nuevo León y más.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina? Precio de la magna, premium y más hoy 9 de octubre
Escrito por: Carlos Alberto Pérez
Con el fin de semana y la quincena a la vista, los conductores mexicanos buscan las mejores opciones para rendir su presupuesto. Este jueves 9 de octubre, los precios de los combustibles registran un comportamiento mixto, con ligeras alzas y bajas que hacen indispensable comparar antes de cargar.

Para que puedas tomar decisiones informadas y cuidar tu bolsillo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 9 de octubre de 2025?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.43 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $25.85 pesos
  • Diésel precio por litro: $26.16 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy jueves 9 de octubre de 2025

  • Mínimo por litro: $10.99 pesos
  • Promedio por litro: $12.58 pesos
  • Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 9 de octubre de 2025?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $25.63 pesos
  • Diésel precio por litro: $25.82 pesos
¿Cuánto cuesta llenar el tanque de la gasolina hoy en México?
La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.|“Gemini IA”

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 9 de octubre de 2025?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $25.27 pesos
  • Diésel precio por litro: $25.71 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 9 de octubre?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $26.31 pesos
  • Diésel precio por litro: $26.14 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 9 de octubre?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $27.13 pesos
  • Diésel precio por litro: $25.79 pesos

¿Dónde encontrar la gasolina más barata y más cara de México?

La diferencia de precios en el país puede ser de varios pesos por litro. Hoy, la gasolina regular más económica se reporta en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un costo de $20.73 pesos. En contraste, la premium más cara se encuentra en Zapopan, Jalisco, donde el litro puede superar los $27.49 pesos.

Precio de la gasolina en México

