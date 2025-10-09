¿Momento de comprar? El precio del dólar hoy jueves 9 de octubre frente al peso

En un entorno internacional complejo, el peso mexicano se apreciaba la mañana de este jueves 9 de octubre, mostrando resiliencia frente a un dólar que continúa su fuerte racha a nivel global. Los inversionistas en México asimilan el reporte de inflación, que aceleró menos de lo previsto, y se mantienen a la espera de la publicación de la minuta de la última reunión del Banco de México.

Esta fortaleza local contrasta con el panorama internacional, donde el dólar sube apoyado por un euro debilitado por la crisis política en Francia y un yen afectado por cambios en el gobierno de Japón.

Precio del dólar hoy jueves 9 de octubre de 2025 en Banco Azteca

Si necesitas realizar operaciones de cambio, Banco Azteca te ofrece excelentes opciones. Este jueves, el dólar en ventanilla se encuentra en $17.35 pesos a la compra y se vende en $18.89 pesos.

Puedes acudir a cualquiera de sus sucursales en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los siete días de la semana.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 9 de octubre de 2025?

En la frontera, el precio del dólar en Tijuana se reporta en un promedio de $18.32 pesos a la venta en las principales casas de cambio de la ciudad, reflejando el fortalecimiento del peso.

Costo del dólar canadiense hoy 9 de octubre de 2025 en México

La divisa canadiense también se ve influenciada por los mercados globales. Hoy, el tipo de cambio promedio en México es de $13.70 pesos por dólar canadiense en la compra; si quieres vender, hoy se cotiza en $11.70 pesos en Banco Azteca.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 9 de octubre de 2025?

El mercado de las criptomonedas opera con cautela. El precio del Bitcoin se mantiene relativamente estable este jueves, cotizando alrededor de los 120 mil 972 dólares, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 226 mil 174 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 9 de octubre de 2025? |Google

¿Cuál es el precio del petróleo este jueves 9 de octubre?

Los precios del petróleo apenas variaban en la sesión de hoy, mientras los inversionistas sopesan factores geopolíticos opuestos: por un lado, un posible alto el fuego en Gaza que podría aliviar tensiones en Oriente Medio, y por otro, el estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania.

