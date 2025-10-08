Precio de la gasolina hoy 8 de octubre de 2025: ¿Subió a mitad de semana?

Llegamos al ecuador de la semana, un punto clave para que los conductores revisen su gasto en combustible y planifiquen sus traslados. Este miércoles 8 de octubre, el precio de la gasolina en México registra una tendencia mixta, con ligeras bajas en algunos combustibles y alzas en otros, lo que hace indispensable comparar antes de cargar.

Para que puedas tomar las mejores decisiones y hacer rendir tu dinero, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades del país, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 8 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.43 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.85 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.16 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 8 de octubre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.58 pesos

por litro: $12.58 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 8 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos

precio por litro: $23.47 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.62 pesos

precio por litro: $25.62 pesos Diésel precio por litro: $25.83 pesos

La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.|“Gemini IA”

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Edomex hoy 8 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

precio por litro: $23.60 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.27 pesos

precio por litro: $25.27 pesos Diésel precio por litro: $25.72 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 8 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos

precio por litro: $23.86 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.30 pesos

precio por litro: $26.30 pesos Diésel precio por litro: $26.15 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 8 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

precio por litro: $23.49 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.14 pesos

precio por litro: $27.14 pesos Diésel precio por litro: $25.81 pesos

¿En qué estados se encuentra la gasolina más barata y más cara?

La diferencia de costos a lo largo del país es significativa. Hoy, los estados fronterizos como Tamaulipas ofrecen la gasolina regular más económica, con precios que pueden llegar a los $21.40 pesos por litro. En el otro extremo, Quintana Roo se mantiene como una de las entidades con la gasolina premium más cara, alcanzando hasta los $26.79 pesos por litro.

