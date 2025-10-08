Logo InklusionSitio accesible
Precio de la gasolina hoy 8 de octubre de 2025: ¿Subió a mitad de semana?

A mitad de semana, cada peso cuenta. Conoce el precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel este miércoles y revisa tu presupuesto de transporte

¿Cuánto cuesta la gasolina en CDMX y Edomex? Así está el precio hoy 8 de octubre
Escrito por: Carlos Alberto Pérez
Llegamos al ecuador de la semana, un punto clave para que los conductores revisen su gasto en combustible y planifiquen sus traslados. Este miércoles 8 de octubre, el precio de la gasolina en México registra una tendencia mixta, con ligeras bajas en algunos combustibles y alzas en otros, lo que hace indispensable comparar antes de cargar.

Para que puedas tomar las mejores decisiones y hacer rendir tu dinero, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades del país, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 8 de octubre de 2025?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.43 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $25.85 pesos
  • Diésel precio por litro: $26.16 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 8 de octubre de 2025

  • Mínimo por litro: $10.99 pesos
  • Promedio por litro: $12.58 pesos
  • Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 8 de octubre de 2025?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $25.62 pesos
  • Diésel precio por litro: $25.83 pesos
¿Cuánto cuesta llenar el tanque de la gasolina hoy en México?
La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.|“Gemini IA”

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Edomex hoy 8 de octubre de 2025?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $25.27 pesos
  • Diésel precio por litro: $25.72 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 8 de octubre?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $26.30 pesos
  • Diésel precio por litro: $26.15 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 8 de octubre?

  • Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos
  • Gasolina Premium precio por litro: $27.14 pesos
  • Diésel precio por litro: $25.81 pesos

¿En qué estados se encuentra la gasolina más barata y más cara?

La diferencia de costos a lo largo del país es significativa. Hoy, los estados fronterizos como Tamaulipas ofrecen la gasolina regular más económica, con precios que pueden llegar a los $21.40 pesos por litro. En el otro extremo, Quintana Roo se mantiene como una de las entidades con la gasolina premium más cara, alcanzando hasta los $26.79 pesos por litro.

Precio de la gasolina en México

