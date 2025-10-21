Peso mexicano se desploma; así cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 21 de octubre

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la jornada de este 21 de octubre de 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de la BMV.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 21 de octubre 2025

La moneda local terminó la jornada con una ligera depreciación frente al dólar, cotizando en 18.4397 unidades por dólar, frente a 18.41 unidades del día anterior, según datos oficiales del Banco de México (Banxico).

Lo anterior representa una pérdida de 2.86 centavos, que enciende las alertas ante el repunte del dólar estadounidense.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, el principal indicador, el S&P/BMV IPC, cerró en 60,773.78 puntos, con una caída de 898 unidades o 1.46%.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 21 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 21 de octubre de 2025 de forma mixta, mientras que las ganancias impulsaron al Dow Jones.



S&P 500 subió 0.00%, para cerrar en 6,735.35 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.16%, hasta las 22,953.67 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones subió 0.47%, hasta las 46.924.74 unidades.

Precio del dólar en México hoy 21 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 21 de octubre 2025 en $17.15 pesos la compra y en $18.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 21 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 20 de octubre de 2025, se ubica en 110 mil 891 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.27% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 044 mil 988 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 21 de octubre 2025

El precio del dólar termina el marte con una baja en su valor, rebotando desde los mínimos de cinco meses de la sesión anterior, ya que los inversores reevaluaron las expectativas de un exceso de oferta inminente y buscaron claridad sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo.

