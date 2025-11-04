¿Has visto estos gusanos en casa? Así puedes eliminar al “cola de rata” antes de que se multiplique

Si últimamente has visto una lombriz con una especie de “cola” dentro de tu casa, jardín, baño o cerca de drenajes, es muy probable que se traten de los famosos gusanos "cola de rata", larvas que muchas personas confunden con parásitos peligrosos.

Aunque no es tan común encontrar estas larvas dentro de los hogares, tras las inundaciones en Veracruz se volvieron más frecuentes, sobre todo en el lodo y cerca de las coladeras. Pero, ¿cómo se pueden eliminar?

¿Qué es el gusano “cola de rata” o larva de mosca Eristalis tenax?

El llamado gusano cola de ratón es la fase larvaria de una mosca conocida como Eristalis tenax, y aunque no suele representar un peligro para las personas, sí puede ser una señal de falta de higiene en zonas húmedas o con materia orgánica en descomposición.

Su ciclo es muy particular, según detallan expertos:



De los huevos nacen pequeñas larvas que se alimentan de materia orgánica.

Estas larvas pasan por 3 etapas de crecimiento durante 2 a 3 semanas.

Pueden alcanzar hasta 3 centímetros de largo y tienen un tubo respiratorio que parece una cola.

Forman una pupa que permanece en la tierra entre 8 y 20 días antes de convertirse en mosca adulta.

Las moscas adultas se alimentan de polen y néctar, pero ponen sus huevos en basura, drenajes, frutas podridas o heridas mal cuidadas, atraídas por el olor a descomposición.

GUSANO COLA de RATA🪱🐀 | ¿RIESGO PARA LA SALUD? ⚠️



Después de las recientes inundaciones en México se ha observado al gusano cola de rata, que por apariencia atemoriza. Es en realidad, la larva de una mosca, con sus eventuales consecuencias limitadas para la salud humana. pic.twitter.com/CtOu6p5cP2 — Alejandro Macias (@doctormacias) October 30, 2025

¿Por qué aparecen los gusanos cola de rata en casa?

La presencia de esta larva normalmente indica humedad, suciedad o acumulación de residuos orgánicos, ya que suelen aparacer en:



Coladeras o drenajes con residuos

Charcos de agua estancada

Basura acumulada

Macetas o tierra húmeda con restos orgánicos

Frutas o verduras en descomposición

En el peor de los casos, si se ingiere comida o agua contaminada, pueden ocasionar miasis intestinal, que a largo plazo causa diarrea y vómitos en los seres humanos.

¿Cómo eliminar al gusano cola de rata de forma rápida y segura?

¡No todo está perdido! Si viste este tipo de larvas en tu casa, lo mejor es seguir estas recomendaciones para desinfectar la zona:



Retira restos de comida, humedad o plantas podridas.

Vierte agua caliente en coladeras y agrega una mezcla de bicarbonato con vinagre o cloro (nunca mezcles químicos entre sí).

Mantén las coladeras tapadas y limpia los desagües una vez por semana.

Saca la basura diariamente y evita dejar platos sucios o restos de comida al aire libre.

Si están en la tierra de macetas, remueve la capa superficial, riega con agua y jabón y expón la planta al sol. Mantén buena higiene en cocina y baño. También lava frutas y verduras antes de guardarlas. Pero lo más importante es evita el agua estancada.