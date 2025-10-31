¡Último viernes de octubre! Cierre de la BMV y el precio del dólar hoy 31 de octubre 2025

¿Cómo cerraron los mercados hoy viernes 31 de octubre de 2025? Consulta aquí el precio del dólar y el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Cierre de la BMV 31 de octubre 2025

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajó un 0.19% a 62,769.18 puntos al cierre de este 31 de octubre de 2025

¿Cómo cierra Wall Street hoy 31 de octubre 2025?

El Nasdaq cerró este viernes 31 de octubre con ganancias más pronunciadas que el S&P 500 y el Dow Jones, impulsado por el optimista pronóstico de ganancias de Amazon. Sin embargo, el ánimo de los inversores se vio afectado por la preocupación de que la Reserva Federal esté adoptando una postura más cautelosa respecto a la reducción de las tasas de interés.

Las acciones de Amazon subieron con fuerza, alcanzando un máximo histórico después de que el gigante del comercio electrónico pronosticara ventas trimestrales superiores a las estimaciones. El repunte de las acciones de Apple fue más moderado tras su previsión de ventas de iPhone para el trimestre navideño, que superó las expectativas de Wall Street, aunque su director ejecutivo, Tim Cook, advirtió sobre posibles limitaciones de suministro.

Según datos preliminares, el S&P 500 subió 18,12 puntos, un 0,29%, para cerrar en 6.841,83 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 144,74 puntos, un 0,61%, hasta los 23.725,89. El Promedio Industrial Dow Jones aumentó 40,01 puntos, un 0,08%, hasta los 47.562,13.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este viernes 31 de octubre de 2025, en $16.55 pesos la compra y se vende en $19.2 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca.

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los precios del petróleo cerraron ligeramente al alza tras una sesión de negociación volátil el viernes, repuntando cuando los medios informaron que los ataques aéreos estadounidenses contra Venezuela podrían comenzar en cuestión de horas y luego retrocediendo después de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera una negación en las redes sociales.

Los futuros del crudo Brent cerraron a 65,07 dólares el barril, con una subida de 7 centavos, o 0,11. El crudo estadounidense West Texas Intermediate terminó a 60,98 dólares el barril, con una subida de 41 centavos, o 0,68%.

Con información de Reuters