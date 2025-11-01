Precio de la gasolina hoy 1 de noviembre: ¿Bajó en el puente de Día de Muertos?

Inicia noviembre y, con él, el esperado puente de Día de Muertos. Miles de conductores en México se preparan para viajar, visitar panteones o ver a la familia, además de las salidas naturales por el fin de semana, por lo que el precio de la gasolina es un factor clave en el presupuesto de este fin de semana largo.

Este sábado 1 de noviembre, los precios inician el mes con una relativa estabilidad, pero las diferencias por región siguen siendo notables. Para que puedas planificar tus traslados y cuidar tu cartera, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio en el país, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio de la gasolina en México hoy 1 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.39 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25. 78 pesos

Diésel precio por litro: $26.09 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy sábado 1 de noviembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.58 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en CDMX hoy 1 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.76 pesos

Diésel precio por litro: $25.81 pesos

Revisa antes el precio de la gasolina en tu estación de carga y procura seguir el rendimiento por kilómetros.|UNSPLASH

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 1 de noviembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.59 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.26 pesos

Diésel precio por litro: $25.66 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy sábado?

Gasolina Regular precio por litro: $23.84 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.29 pesos

Diésel precio por litro: $26.13 pesos

Precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 1 de noviembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.34 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.94 pesos

Diésel precio por litro: $25.68 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

En este puente, comparar precios es fundamental. La diferencia entre la estación más cara y la más barata puede ser de varios pesos por litro.

Este sábado, una de las gasolinas regulares más económicas se reporta en la frontera, en Piedras Negras, Coahuila, con un costo de $21.85 pesos por litro. En el extremo opuesto, la gasolina premium más cara se localiza en La Paz, Baja California Sur, donde el litro puede superar los $28.15 pesos.