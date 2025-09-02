VIDEO: Cirquera pierde el equilibrio en cuerda floja y sufre aparatosa caída en Colombia

La noche del 31 de agosto, el público del Circo Hermanos Gasca México en Santiago de Cali, Colombia, presenció algo más que un espectáculo, cuando la artista Dayana Rodríguez caminaba sobre la cuerda floja y de pronto perdió el equilibrio cayendo de 10 metros de altura.

Según un comunicado oficial por parte del circo, el incidente no pasó a mayores gracias a las medidas de seguridad implementadas. Un colchón de protección colocado estratégicamente cumplió su función y amortiguó el impacto, evitando lesiones graves.

Dayana Rodríguez, fue la joven que durante un acto en la cuerda floja del #circo de los Hermanos Gasca, perdió el equilibrio y cayó al vacío, sin lesiones graves al caer sobre un colchón inflable. El hecho se registró este fin de semana en Cali. pic.twitter.com/vkb7m47kf4 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 2, 2025

La artista del Circo Hermanos Gasco se encuentra fuera de peligro

El circo informó que Rodríguez está en perfecto estado de salud y retomará sus actividades con normalidad. La dirección del Circo Hermanos Gasca destacó su compromiso con la seguridad tanto de los artistas como del público.

“Queremos brindar tranquilidad a quienes asistieron al show. La seguridad es nuestra prioridad y seguimos trabajando para ofrecer espectáculos llenos de magia y emoción sin descuidar la protección de todos”, mencionó la compañía.

Un recordatorio del riesgo circense

El comunicado también subrayó que el circo, por su naturaleza, siempre implica cierto grado de riesgo: “Nuestro público paga un boleto para ver lo extraordinario y, aunque tomamos cada mínima medida, el riesgo nunca es cero. Gracias a Dios seguimos adelante, comprometidos con ofrecer lo mejor día tras día.”

El Circo Hermanos Gasca, de origen mexicano, se caracteriza por sus impresionantes actos acrobáticos y por recorrer varios países de América Latina. Este incidente se suma a la lista de eventos que recuerdan el alto nivel de preparación y seguridad que requiere el arte circense.

Lesiones en artistas de circo

De acuerdo con un estudio de el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, la tasa de lesiones es relativamente baja entre los artistas circenses profesionales, con una incidencia de entre 7 y 9 lesiones por cada mil exposiciones. Entre los daños más comunes está el de la columna vertebral, los hombros y tobillos. Aunque muchas de estas dolencias son leves y tratables, en ocasiones pueden requerir descanso significativo o atención médica.