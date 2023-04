¿Qué es la cirrosis hepática? La enfermedad contra la que luchó Andrés García

El famoso actor Andrés García murió este martes 4 de abril, a los 81 años de edad, tras una larga batalla contra la cirrosis hepática, una enfermedad que mermó su salud y poco a poco fue frenando su capacidad de movilidad. Pero, ¿en qué consiste este padecimiento que terminó con la vida del galán de las telenovelas?

De acuerdo con la organización Mayo Clinic, la cirrosis puede ser definida como una etapa tardía de cicatrización del hígado, producida principalmente por enfermedades como la hepatitis y el alcoholismo crónico, del cual padeció el legendario actor.

Por lo regular el daño de una cirrosis hepática no puede revertirse, sin embargo, si el problema es diagnosticado con tiempo, se puede atender las causas y limitar los daños.

¿Qué tipo de cirrosis tenía Andrés García?

El galán de las telenovelas padecía cirrosis hepática, es decir, la fase más avanzada del daño al hígado. Esto producto de “30 años de parranda”, según declaró el propio Andrés García en 2022 al confirmar que fue diagnosticado con una “enfermedad seria”, sobre la cual pidió tomar atención a los jóvenes.

“Créanme que no es agradable, no les diría que no tomen, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, toman uno a la semana, créanme, se van a evitar muchos problemas. Esto está muy fuerte y está muy difícil”, expresó Andrés García en video difundido en sus redes sociales.

¿Qué provoca la cirrosis hepática?

Según Mayo Clinic, si bien las causas más comunes son el consumo crónico de alcohol y la hepatitis, existen otros factores como las que se enlistan a continuación:



Acumulación de grasas en el hígado (enfermedad de hígado graso de causa no alcohólica).

Acumulación de hierro en el cuerpo.

Abuso crónico de alcohol.

Hepatitis viral crónica (hepatitis B, C y D).

Trastornos hereditarios del metabolismo del azúcar.

Desorden digestivo genético.

Enfermedad del hígado causada por el sistema inmunitario del cuerpo.

Endurecimiento y cicatrización de las vías biliares (colangitis esclerosante primaria.

Infección, como sífilis o brucelosis.

Adiós a Pedro Navajas...



Andrés García le regaló al mundo su último suspiro y ha partido, dejando un gran legado en el #CineMexicano



Hasta pronto, Chanoc



Una nota de @Faraon_Gabriel pic.twitter.com/iDg1AkcpCS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Síntomas de la cirrosis hepática

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), explica que los síntomas de la cirrosis, que padecía Andrés García, se manifiestan de la siguiente manera en la fase temprana de la enfermedad:



Sentirse cansado o débil.

Poco apetito.

Perder peso sin intentarlo.

Náuseas y vómito.

Dolor leve o molestia en la parte superior derecha del abdomen.

Sin embargo, a medida que avanza el padecimiento puede presentar graves consecuencias estas:

Moretones y hemorragias.

Confusión, dificultades para pensar, pérdida de memoria.

Hinchazón en la parte inferior de las piernas, tobillos o pies.

Hinchazón por acumulación de líquido en el abdomen.

Picazón severa en la piel.

Oscurecimiento del color de la orina.

¿Se puede curar la cirrosis hepática?

Tratar la cirrosis hepática depende básicamente de su causa y el avance de daño al hígado pues el tratamiento está diseñado para hacer más lenta la progresión de la enfermedad, pero no para remediar todo el problema.

La Mayo Clinic explica que el paciente puede ser internado en función de su nivel de daño, mientras que, en el peor de los casos, (cuando el hígado deja de funcionar), sólo queda recurrir al trasplante como opción para recuperarse de la enfermedad.

“La cirrosis es una de las razones más comunes para un trasplante de hígado. Los candidatos para trasplante de hígado deben realizarse pruebas exhaustivas para determinar si están lo suficientemente saludables como para tener un buen resultado después de la cirugía”, concluye la organización.