¡Otra vez con aguaceros! Estas son las alcaldías donde hay doble alerta por lluvias y vientos en CDMX hoy 6 de agosto

No salgas de casa sin paraguas, ya que se activaron alertas por presencia de lluvias en varias alcaldías de la CDMX; conoce cuáles son para estar listo.

Escrito por: Alejandra Gómez
Activan alerta amarilla por lluvias en estas alcaldías de CDMX hoy 6 de agosto 2025|FIA

Durante la tarde de este miércoles, se espera que fuertes lluvias lleguen a distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), principalmente en el poniente y sur de la capital.

Aunque hasta el momento no se han reportado inundaciones ni daños significativos, autoridades locales mantienen vigilancia en puntos considerados de riesgo por acumulación de agua.

El pronóstico del clima advierte que las precipitaciones podrían intensificarse en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Alerta Amarilla por fuertes vientos

La Secretaría de Gestión de Integral de Riesgos y PC, activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles.

Activan Alerta Amarilla en varias alcaldías

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles.
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Gustavo A. Madero

