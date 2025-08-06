¡Otra vez con aguaceros! Estas son las alcaldías donde hay doble alerta por lluvias y vientos en CDMX hoy 6 de agosto
No salgas de casa sin paraguas, ya que se activaron alertas por presencia de lluvias en varias alcaldías de la CDMX; conoce cuáles son para estar listo.
Durante la tarde de este miércoles, se espera que fuertes lluvias lleguen a distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), principalmente en el poniente y sur de la capital.
Aunque hasta el momento no se han reportado inundaciones ni daños significativos, autoridades locales mantienen vigilancia en puntos considerados de riesgo por acumulación de agua.
¡Excelente miércoles!— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2025
Hoy tendremos ambiente cálido con cielo medio nublado y aumento de nublados por la tarde en la Ciudad de México.
Se pronostican lluvias fuertes🌧️, intervalos de chubascos, actividad eléctrica⛈️ y posible caída de granizo☔.
Pueden presentarse fuertes… pic.twitter.com/9cNQ2ZDoBW
El pronóstico del clima advierte que las precipitaciones podrían intensificarse en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.
EN VIVO
Alerta Amarilla por fuertes vientos
La Secretaría de Gestión de Integral de Riesgos y PC, activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles 06/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @cuajimalpa_gob, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/hrpYYtobnc— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2025
Activan Alerta Amarilla en varias alcaldías
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles.
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Gustavo A. Madero
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 06/08/2025 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2rsREOgNKo— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2025