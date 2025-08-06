¡Otra vez con aguaceros! Estas son las alcaldías donde hay doble alerta por lluvias y vientos en CDMX hoy 6 de agosto

Durante la tarde de este miércoles, se espera que fuertes lluvias lleguen a distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), principalmente en el poniente y sur de la capital.

Aunque hasta el momento no se han reportado inundaciones ni daños significativos, autoridades locales mantienen vigilancia en puntos considerados de riesgo por acumulación de agua.

¡Excelente miércoles!



Hoy tendremos ambiente cálido con cielo medio nublado y aumento de nublados por la tarde en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes🌧️, intervalos de chubascos, actividad eléctrica⛈️ y posible caída de granizo☔.



Pueden presentarse fuertes… pic.twitter.com/9cNQ2ZDoBW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2025

El pronóstico del clima advierte que las precipitaciones podrían intensificarse en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.