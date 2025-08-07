SEP anuncia requisito clave para el regreso a clases: ¿Tiene tu hijo esta vacuna?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que, para el próximo ciclo escolar 2025-2026, será requisito indispensable presentar la cartilla de vacunación actualizada para la inscripción y reinscripción de estudiantes en todos los niveles educativos.

Brote de sarampión en México; Chihuahua, el estado más afectado

Esta medida forma parte de una estrategia sanitaria implementada ante el reciente brote de sarampión, particularmente en el estado de Chihuahua, que presenta el mayor número de casos confirmados a nivel nacional, con tres mil 296 pacientes confirmados en 2025, cifra que supera ampliamente a otras entidades del país.

¡Atención! Por el momento, la obligatoriedad de presentar la cartilla de vacunación se ha confirmado oficialmente para el estado de Chihuahua, pero no se descarta que otras entidades adopten medidas similares.

¿Cuáles son las vacunas que pide la SEP para el regreso a clases?

De acuerdo con las autoridades educativas y de salud, los estudiantes deberán contar con el esquema completo de las siguientes vacunas antes de ingresar a clases presenciales:



Triple viral (SRP), protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Doble viral (SR), para aquellos que ya superaron la edad recomendada para el triple viral.

Refuerzos infantiles, hexavalente, rotavirus y neumococo (en niños pequeños).

Las vacunas requeridas estarán disponibles de manera gratuita en los centros de salud públicos, por lo que se exhorta a los padres y tutores a verificar que los menores tengan su esquema completo antes del inicio de clases 2025-2026.

¡Tómalo en cuenta! Las autoridades han señalado que, sin el comprobante actualizado de vacunación, los alumnos no podrán asistir de manera presencial a sus actividades escolares.

¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2025-2026?

El regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026 está programado para el lunes 1 de septiembre de 2025. Esta fecha, que es la oficial establecida por la SEP a nivel nacional, marca el inicio de actividades para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo 2025-2026 indica que las clases se extenderán hasta el miércoles 15 de julio de 2026.