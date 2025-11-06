Tom Brady clonó a su perrita fallecida ¿en qué consiste el procedimiento?

El exmariscal de campo y leyenda de la NFL, Tom Brady, de 48 años, ha hecho una sorprendente revelación que lo sitúa en la vanguardia de la biotecnología: su actual perra, una pitbull mestiza llamada Junie, es en realidad un clon de su querida mascota anterior, Lua, quien murió en diciembre de 2023.

El siete veces campeón del Super Bowl explicó que recurrió a la ciencia para superar el profundo dolor por la pérdida de su compañera, que había sido parte de su familia por más de una década.

Tom Brady reveals his current dog Junie is a clone of his late dog, Lua, who passed away in 2023:



“I love my animals. They mean the world to me and my family. A few years ago, I worked with Colossal Biosciences and leveraged their non-invasive cloning technology through a simple… pic.twitter.com/E5MrqJks35 — Pop Base (@PopBase) November 4, 2025

¿En qué consiste la clonación genética?

La clonación de mascotas se basa en una técnica científica llamada Transferencia Nuclear de Células Somáticas (SCNT), la misma técnica utilizada para crear a la oveja Dolly en 1997.

Una vez que el ADN ha sido transferido, el óvulo se estimula con electricidad o químicos para que comience a dividirse, como si hubiera sido fecundado de forma natural. Cuando este óvulo modificado se convierte en un embrión en etapa temprana, se implanta en el útero de una madre sustituta o vientre de alquiler. Después de un período de gestación normal, nace el animal clonado, que es un gemelo genético del original.

Es fundamental comprender que el clon es solo una copia del ADN. Aunque el animal tendrá la misma apariencia física y predisposición genética, no será una réplica exacta de la mascota original en cuanto a su personalidad, temperamento o recuerdos.

WATCH: Meet Zhong Zhong and Hua Hua, the first non-human primates to be cloned https://t.co/IlFSnx7wKW pic.twitter.com/a0ukVDAcGN — Reuters (@Reuters) January 24, 2018

¿Cuál es el costo?

La clonación de mascotas es un servicio de alta tecnología que tiene un costo muy elevado, lo que lo hace inaccesible para la mayoría de las personas.

El rango de costo para la clonación de perros es de 50 mil a 100 mil dólares (900 mil a 1 millón de pesos) y el de gatos es de 30 mil a 50 mil (557 mil a 900 mil pesos).

La clonación de la perrita de Brady se llevó a cabo gracias a Colossal Biosciences, una startup de biotecnología en la que el exfutbolista no es no solo cliente, sino también inversor y asesor.

Meet Neka Kayda, the world’s first cloned Red ‘Ghost’ Wolf. She is a rare coyote + Red Wolf, carrying ancestral DNA once thought lost. pic.twitter.com/iEtr4Dhvep — Colossal Biosciences® (@colossal) April 14, 2025

¿Qué tipo de lugares realizan este procedimiento?

La clonación de mascotas es realizada por empresas de biotecnología e ingeniería genética altamente especializadas.

En México todavía no hay ninguna empresa que realice este tipo de procedimeintos.

En Estados Unidos, China y Corea hay empresas que sí realizan la clonación de animales e incluso cuentan con grandes centros en los que las realizan.